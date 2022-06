“Tutti giù in Cantina”, il Festival della Cultura del Vino di Velletri, organizzato dal CREA Viticoltura ed Enologia, insieme all’associazione Idee in Fermento, che si svolgerà dal 17 al 19 giugno nella storica sede del centro di ricerca in via Cantina Sperimentale.

Tavole rotonde, presentazione di libri, performance teatrali e musicali, passeggiate scientifiche nel vigneto, ma soprattutto banchi d’assaggio di oltre 200 etichette, fra le migliori produzioni enologiche d’eccellenza della Regione Lazio, ma anche nazionali ed internazionali, oltre alle degustazioni guidate da esperti del settore, per un’intensa tre giorni di eventi dedicati alla cultura del vino.

Nei tre giorni del Festival, muniti di tracolla con bicchiere (incluso nel ticket), si potranno degustare vini di tutte le Regioni italiane, ma anche esteri mentre, per i palati più raffinati, da non perdere le masterclass di Frescobaldi, Letrari, Monte Tondo, Pietro Cassina e Brachetto e Dolcetto d’Aqui, oltre al focus sul Cesanese, il grande rosso del Lazio. Presente anche una area food attrezzata per intervallare i momenti culturali e di degustazione con un adeguato supporto gastronomico.

Sarà l’Argentina il Paese ospite d’onore di quest’anno, a cui è dedicata l’apertura di venerdì 17 giugno: un viaggio multisensoriale con rappresentanti del mondo della cultura e degustazioni di vini e carni argentine. Si segnalano, infine, l’enoreading con Daniele Cernilli, una delle voci più autorevoli del panorama vitivinicolo italiano e mondiale (18 giugno) e l’omaggio a Ugo Tognazzi, in occasione del centenario della nascita, con il figlio Gianmarco Tognazzi (19 giugno).

L’ingresso e la fruizione di tutta l’offerta culturale (mostre, convegni, tavole rotonde) sono gratuiti.

Il programma completo

Venerdì 17 giugno

17.00 Apertura della manifestazione.

18.00 Taglio del nastro in presenza delle Autorità. Parteciperanno Enrica Onorati (Ass. Agr.

Regione Lazio), Carlo Gaudio (Pres. CREA),

Mario Ciarla (Pres. ARSIAL), Riccardo Velasco

(Dir. CREA VE), Orlando Pocci, (sindaco di Velletri). Presenzierà l’Ambasciatore della Repubblica di Argentina, S.E. Roberto Carlés.

18.15 I grandi vini dell’Argentina. Degustazione

guidata di vini argentini. (Aula Magna. Solo su

invito)

19.30 I salti della memoria: identità e diritti

umani tra le due sponde dell’oceano. Focus su

diritti, identità e migrazioni. Susanna Nanni,

Università Roma Tre, Nadia Angelucci, giornalista e scrittrice. (Orto Botanico)

20.00 Frescobaldi: la nobiltà del sangiovese.

Degustazione guidata con Sergio Di Loreto.

Introduce Antony J. Tamburri (John D. Calandra Italian American Institute , City

University of New York). (Terrazza Panoramica. Su prenotazione)

21.00 Letrari: spumanti da una vita.

Degustazione guidata con Lucia Letrari e Paolo

Pietromarchi (Aula Magna. Su prenotazione)

22.00 Noche de Tango. In collaborazione con il

Centro Culturale Argentino CulturTango

(Spazio Anfiteatro).

22.30 Vino…Lento! Degustazione di sigari e

vino. Con Leonardo Marcucci e Fabrizio Ercolani. In collaborazione con CLUB ITALICO.

(Terrazza Panoramica. Su prenotazione)

24.00 Chiusura manifestazione

Sabato 18 giugno

17.00 Apertura manifestazione e spazi espositivi

17.15 Passeggiata scientifica in vigna. A cura

di CREA Viticoltura Enologia e ARSIAL

18.00 Apertura banchi di assaggio.

18.00 Viaggio nell’agro pontino. Vita, Vitis,

Vinum. Presentazione del libro con gli autori

Mauro D’Arcangeli e Antonio Scarsella. Modera Rocco Della Corte

18.30 Il vino tra psiche e poesia. Pagine di

Edmondo De Amicis e Bruno Giacosa lette da

Emanuela Bauco.

19.00 Si fa presto a dire vino!!

Lectio magistralis con Daniele Cernilli (Orto

Botanico, con degustazione).

20.00 Non solo Amarone! Degustazione guidata da Marta Magnabosco dei vini di Monte

Tondo. Introduce Riccardo Velasco, Direttore CREA VE. In collaborazione con Gocce di

Vino. (Aula Magna. Su prenotazione).

21.00 Lessona: il nebbiolo che ha unito l’Italia. Verticale dei vini di Pietro Cassina

(Terrazza Panoramica. Su prenotazione)

22.00 Sarah Jane Ceccarelli. Live Concert.

(Spazio Anfiteatro)

24.00 chiusura manifestazione

Domenica 19 giugno

17. 00 Apertura manifestazione

17.15 Le piante raccontano: la storia centenaria della Cantina Sperimentale. Passeggiata

tra vigneti e orto botanico a cura di Fiorella

Capozzi. (punto di raccolta - Spazio Anfiteatro).

18.00 DiVino Ugo. Ricordando Ugo Tognazzi,

in occasione del centenario della nascita. In

collaborazione con l’Az. Agr. La Tognazza.

Partecipa Gianmarco Tognazzi. (Orto Botanico)

19.00 il Cesanese: vini e terroir a confronto.

Focus con degustazione di vini in compagnia

di Mario Ciarla (Pres. ARSIAL), Riccardo Velasco (Dir. CREA VE), Domenico Tiberi (CREA

VE), Giovanni Pica (ARSIAL), Andrea Bellincontro (Univ. Della Tuscia), Piero Riccardi

(Pres. Strada del vino Terra del Cesanese di

Olevano Romano), Stefano Matturro (Dir.

Cantina Soc. Piglio). Modera Maurizio Taglioni, giornalista. (Spazio Anfiteatro)

20.00 Dolcetto o Brachetto? Degustazione

guidata in collaborazione con il Consorzio

tutela Vini D’Acqui. Conduce Paolo Pietromarchi. (Aula Magna. Su prenotazione).

22.00 Briza. Live Jazz Concert. Madalena,

Stefano Nencha , Stefano Nunzi, Francesco

Lento.

24.00 Chiusura manifestazione