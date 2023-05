Trekking, yoga, kayak e bbq nella Valle del Turano

L'associazione "Camminando con..." propone tre giorni di natura, tre attività differenti, coniugando l'escursionismo con yoga, kayak, buon cibo nella Valle del Turano, tra lago montagne e borghi stupendi.

Il 2 giugno è in programma un'escursione panoramica e non impegnativa fino a raggiungere un bel prato verde vista lago dove si praticherà una classe di Yoga con l’insegnante Rosalba di RomaYoga, con i muscoli che si allungano e la mente che si rilassa. Soddisfatti delle sensazioni provate, si farà una pausa pranzo e dopo ci si incamminerà per un sentiero differente, tra prati e ruscelli, sempre panoramico sui monti e sul lago intorno a noi, scendendo fino a tornare al punto di partenza. Chi vorrà, potrà terminare la giornata lungo le sponde del lago, per prendere il sole o aspettando il tramonto degustando un aperitivo. LINK

Il 3 giugno in programma l'escursione "Incamminandoci dal Borgo", un percorso ad anello, panoramico sul lago, andando a visitare nella seconda parte anche le Cascate delle Vallocchie, ricche di acque in questo periodo. A seguire, sosta pranzo a bordo lago.

Poi, dalla piattaforma galleggiante si prenderanno i nostri kayak ed i giubbini di sicurezza, per partire alla scoperta delle acque verdi-azzurre del Turano, pagaiando con calma per ammirare tutte le bellezze storiche e naturali che ci circondano. E, per i più coraggiosi, prima di tornare, un bel tuffo nelle fresche acque per inaugurare la stagione dei bagni. Per finire la giornata “terzo tempo” presso uno dei bar vista lago della zona.

Il 4 giugno partendo da Fonte Raina, si risalirà il Monte Navegna, spartiacque naturale tra le valli del Salto e del Turano, all’interno della Riserva. Giunti in vetta, si potrà godere di una fantastica vista su due laghi “gemelli” del Salto e del Turano scoprendo l’origine e la storia di questi territori. Immersi in una natura ancora incontaminata e abbracciati dalle principali vette appenniniche, dal Terminillo alla Maiella, se saremo fortunati potremo vivere l’emozione dell’incontro con l’aquila reale che nidifica sul vicino monte Cervia, e di mucche e cavalli liberi al pascolo.

Scendendo dalla vetta sul versante opposto, raggiungeremo il Rifugio dove gli amici dell'Associazione “Le Forche” ci attenderanno per un pranzo a base di bruschette, carne, formaggi salumi e vino, tutti prodotti localmente, immersi in un bellissimo altopiano carsico con vista sul gruppo del monte Velino. Dopo pranzo, riprenderemo a camminare fino ad arrivare a Varco Sabino, grazioso borgo medievale che potremo visitare. Possibilità di pernotto in B&B-Casa Vacanza vista lago nel centro storico di Castel diTora, o altre strutture in zona