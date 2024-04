Tiziana De Rogatis e Chiara Lagani rileggono "La Storia" di Elsa Morante

Prosegue a Roma il festival Roots – Le radici del contemporaneo, a cura di Luigi Cinque, dopo il grande successo del concerto alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli durante la Domenica delle Palme.

Sabato 20 aprile alle 17.15 un nuovo appuntamento nella Capitale, per celebrare il cinquantenario del romanzo La Storia, scritto nel 1974 da Elsa Morante, pubblicato da Einaudi: una delle sue opere più conosciute, e anche più discusse e criticate, ambientata a Roma durante il periodo della seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. L’evento Le storie della Storia si terrà in collaborazione con la Libreria Tuba del quartiere Pigneto (via del Pigneto 39/a); protagoniste la saggista Tiziana de Rogatis (Università per Stranieri di Siena) e l’attrice e drammaturga Chiara Lagani (Fanny & Alexander).



il libro si impone al nostro immaginario per la sua attualità, che consiste prima di tutto nel mettere in scena esperienze umane al tempo stesso quotidiane ed assolute, concrete e laceranti: un universo corale delle emozioni estreme e della loro forza narrativa e politica.



La data del reading ha un suo valore simbolico, perchè l’evento è strettamente connesso alla successiva festa del 25 aprile e ai valori della Resistenza: due elementi centrali per il romanzo di Elsa Morante, declinati dalla scrittrice in chiave fortemente antiretorica e antimonumentale.



