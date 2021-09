Spettacoli e comicità al Teatro romano Ostia Antica

In arrivo gli spettacoli comici di settembre in cartellone nella sesta edizione di Ostia Antica Festival.

La rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica prevede tra le altre proposte un mese di settembre ricco di appuntamenti all’insegna della comicità. La rassegna è organizzata dal consorzio di imprese "Antico Teatro Romano" in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

Nel mese di settembre la rassegna Ostia Antica Festival prevede nel suo programma una serie di appuntamenti con una alcuni dei volti comici più amati del mondo del teatro e della tv.



12,13,14 settembre Valerio Lundini Il mansplaining spiegato a mia figlia

Valerio Lundini con il suo programma “Una pezza di Lundini” ha rinnovato il linguaggio della comicità televisiva italiana diventando un riferimento soprattutto tra i giovani.

Nel suo surreale show vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato con suo inconfondibile stile. Sarà anche un’occasione per incontrare dal vivo il pubblico che ha iniziato ad amarlo e a seguirlo in tv e sui social. Tutte le date sono sold out.



17,18 settembre Lillo e Greg Best of

Lo spettacolo mette in scena un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Musica, sketch, poesie trailer… intrattenimento puro. Una miscela esclusiva ed esilarante che rappresenta il meglio di Lillo e Greg. La data del 17 settembre è sold out, biglietti disponibili per il 18 settembre.



19 settembre Andrea Pennacchi Pojana e i suoi fratelli

Andrea Pennacchi, uno dei punti cardine di Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi in onda su La7, propone una selezione dei suoi monologhi più celebri. Sul palco Pojana con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero, racconta storie del Nordest con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate per guardarsi allo specchio.



Inizio Spettacoli: Ore 21

Informazioni: info@sava.srl

Prevendite su Ticketone

