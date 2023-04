Sule e Antonio Pignatiello live al Quid

Sule è un artista canadese tutto da scoprire! Proviene da Montreal, Canada e si è subito imposto con il suo stile unico e assolutamente originale. Nel percorso umano e sonoro di Sule (si pronuncia Sou- Lay) ritrovate il rock, i beats funky, e influenze jazzy. Sule esplora le radici della canzone roots americana, in un modo nuovo e molto emozionante: Sule porterà sul palco del Quid il suo album "Something Better" che segue "Drop your guns" e "Campfire Songs".

Un album intenso dove la voce di Sule è ottimamente seguita da banjos, chitarre country, violini il tutto a servizio di brani molto profondi che troveranno sul palco la loro dimensione ideale.

Ad aprire il concerto il cantautore irpino, ma di stanza a Roma Antonio Pignatiello che presenta i suoi ultimi singoli prodotti e mixati da Taketo Gohara già al fianco di Vinicio Capossela, Motta, Marlene Kuntz e Brunori Sas. Nei suoi brani ritroverete Fernanda Pivano, storie di donne, e di confine. Un viaggio intenso fatto di "Polvere e Poesia".