Longines Global Champions Tour al Circo Massimo

Due fine settimana, dal 10 al 12 settembre e dal 16 al 18 settembre, all'insegna dell'equitazione.



Il Longines Global Champions Tour di Roma si prepara per un’edizione memorabile, destinata a scrivere la storia dell’equitazione e suggellare il legame a doppio filo con le origini e la tradizione della Città Eterna.

Sarà l’ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo di Roma, il più grande stadio della storia antica, ancora oggi il più grande mai costruito dall’uomo, la nuova sede del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che toccherà la Capitale a partire dal prossimo 10 settembre.

Ma c’è di più, perché la cosiddetta 'Formula 1 dell'equitazione' con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama mondiale disputerà a Roma due tappe consecutive del circuito: a quella già fissata dal 10 al 12 settembre, si aggiungerà infatti una seconda tappa in programma dal 16 al 18 settembre.

Anche quest’anno l’ingresso al pubblico sarà gratuito ed un ricco palinsesto di eventi e iniziative accompagnerà le competizioni in calendario. Individuando il Circo Massimo come area idonea ad ospitare l'evento, lo scorso febbraio la Giunta Capitolina aveva approvato una delibera per sancire la partecipazione di Roma Capitale fino al 2025 annoverando il LGCT di Roma tra i Grandi Eventi Cittadini e riconoscendone il pubblico interesse.

Sarà dunque un appuntamento con la storia quello che farà di Roma più che mai la Capitale mondiale dell’equitazione. A distanza di oltre duemila anni, quando il Circo Massimo era teatro delle corse dei cavalli e dei “Ludi Romani”, il Longines Global Champions Tour riporterà in una “Special Edition” i cavalli a gareggiare nello storico sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La 'Formula 1 dell'equitazione' vedrà anche quest'anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta con le sue due competizioni regine, la gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League. Il format dell'evento prevede di affiancare l'immagine culturale e turistica della Capitale alla sua naturale connotazione di competizione sportiva top-level offrendo, gratuitamente, l'accesso al pubblico sia all'intera manifestazione che a numerose attività collaterali.

"Poter disputare il LGCT al Circo Massimo è un sogno che si avvera - dichiara il coordinamento per l'Italia del LGCT di Roma - un traguardo reso possibile da una visione di armonia che senza il contributo di Roma Capitale, Coni, Sport e Salute e le istituzioni parlamentari non avremmo potuto raggiungere. E il riconoscimento di pubblico interesse dell'evento darà una spinta ancora maggiore ai temi che da sempre portiamo avanti: chiunque potrà accedere gratuitamente al mondo del cavallo e a tutta una serie di progetti. Sarà un evento con tanti altri eventi al suo interno, che non dimentica il sociale e l’integrazione, oltre a Future Champions per i più giovani, e non solo, che hanno voglia di crescere nell’equitazione”.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite il sito dell'evento.

