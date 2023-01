Spettacolo teatrale per bambini "Inside Out"

Domenica 15 Gennaio 2023, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena lo spettacolo per bambini "Inside Out".



Prosegue la Stagione Teatrale per i bambini e le loro famiglie con lo spettacolo emozionante tratto dell'omonimo film d'animazione della Pixar!

Un'avventura tutta nuova e originale per Gioia, Paura, Disgusto, Rabbia e Tristezza! Senza di loro la nostra vita sarebbe nient’altro che un mare di grigiore e confusione. Dentro ognuno di noi c’è un quartier generale dove i nostri sentimenti guida, a suon di bottoni, ricordi e colori, accompagnano ogni momento della nostra vita. Quando poi qualcosa ci scombussola questi strani personaggi sono lì, degni capitani in mezzo alla tempesta, per rimetterci a posto e non farci perdere noi stessi. Insieme a loro scopriremo che ogni sentimento ha la sua funzione e va compreso con disponibilità d’animo. Perché i nostri bambini hanno diritto a tanta Gioia, ma noi, e loro con noi, abbiamo il dovere di accogliere anche la loro Tristezza, che a volte può far luce nei momenti bui!



Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro

Adattamento e Regia Olimpia Alvino

Compagnia Gatta Nera Teatro

Con Olimpia Alvino, Magda Andrè, Umberto Bianchi, Teresa Calabrese, Danilo Celli, Jessica Tavanti



Durata: 1 ora

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno:



- Sabato 21 gennaio ore 16 "Il gigante egoista" - Teatro dei Documenti - Via N. Zabaglia, 42 (Testaccio)



Gallery

- Sabato 28 gennaio ore 16 "La spada nella roccia" - Teatro Arma - Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)