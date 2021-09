La rassegna di artisti di strada Roma International Buskers Festival ad Ostia

Il Roma International Buskers Festival nasce dalla voglia di portare al Porto Turistico di Roma i colori, la musica e l’allegria degli artisti di strada.

Un Festival di tre giorni che vedrà protagonisti Buskers nazionali ed internazionali che si esibiranno lungo la promenade del Porto, una location esclusiva che permetterà di vivere appieno l’emozione dell’evento.

Il Roma International Buskers Festival vuole essere una manifestazione che avvicina il pubblico al mondo della musica e della cultura, attraverso le esibizioni da strada.

L’evento culturale ispirato al circo di Federico Fellini nel film “8½“, vuole omaggiare il regista italiano e riportare gli artisti di strada e i circensi nella zona dell’Idroscalo. Pochi sanno che la scena circense venne girata proprio in questo quadrante di Ostia nel 1963.

La location del Porto Turistico di Roma è stata selezionata per il valore sociale del bene, che è attualmente sotto l’Amministrazione Giudiziaria del Tribunale di Roma. La riqualificazione del bene e del territorio circostante passa anche per eventi come questo.

L’Internazionalità dell’evento è stata fortemente voluta per aprire ancora di più gli orizzonti dei partecipanti e per consentire al territorio di essere conosciuto anche a livello internazionale, importante volano di promozione turistica.

L’evento è stato ideato ed organizzato da Gruppo Matches con la direzione artistica di Esound, in collaborazione con il Porto Turistico di Roma.

Saranno 12 le postazioni adibite alle performance degli artisti lungo tutta la promenade del Porto.

L’accesso alla zona delle performance è gratuito per tutti i partecipanti ed accessibile a tutti, grazie all’assenza di barriere architettoniche.

Gli appuntamenti sono gratuiti e il pubblico potrà mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel “cappello”.

Per informazioni: info@romabuskers.com

