Cachemire Summer Tour live all'Auditorium

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dalle cuffie degli ascoltatori al palco della Cavea, all'Auditorium Parco della Musica, arriva Cachemire Podcast nella versione Summer Tour 2021 di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Il podcast morbidissimo dei due stand-up comedians, per settimane in cima alle classifiche dei podcast più ascoltati su Spotify e con centinaia di migliaia di visualizzazioni per puntata su YouTube, diventa uno spettacolo live.

Ingresso all'evento alle ore 21.



Per informazioni e prenotazione biglietti: 0680241281

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...