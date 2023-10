Slow Plants: il primo e unico appuntamento romano dedicato al vivaismo sostenibile

Il Festival del Verde e del Paesaggio presenta Slow Plants, il nuovo appuntamento in programma il 14 e il 15 ottobre all’Orto botanico di Roma. L'iniziativa nasce a Roma per valorizzare i piccoli e grandi produttori che hanno scelto la sostenibilità con piante “a filiera corta”, di prossimità e stagionali, coltivate e prodotte nel rispetto della natura, e che si pone come primo e unico appuntamento della capitale dedicato espressamente al vivaismo sostenibile.



È qui che si potranno incontrare i produttori italiani di eccellenza, imparare a creare angoli verdi in casa e nei propri spazi esterni in modo responsabile, apprendere segreti e regole per acquisti consapevoli.



L’iniziativa è strutturata in più momenti. Innanzitutto con i produttori, il meglio del vivaismo italiano sostenibile, per apprendere con loro, attraverso workshop, lezioni gratuite, incontri dedicati, uno ogni ora, come “abitare” ecologicamente il nostro spazio verde.



Ma i visitatori avranno l’imbarazzo della scelta anche quando si tratterà di orientarsi tra le proposte didattiche più di nicchia, come è il caso delle “piante che non sanno dire di no” per balconi impossibili, le lezioni dedicate alle piante senza radici che vivono d’aria, le nuove varietà di piante acquatiche, l’approfondimento dedicato a sua maestà l’ortensia, le sessioni di slow gardening, le piante per il giardino inglese e quello mediterraneo, la coltivazione di erbe aromatiche fantastiche e ancora sconosciute, le piante apparentemente impossibili, come creare spazi per gli insetti impollinatori.



“Crediamo fortemente che il fare giardinaggio possa contribuire a dare una risposta concreta e “dal basso” alle sfide della sostenibilità ecologica e sociale e creare anche nuove opportunità di sviluppo per il settore e di vivibilità per le nostre città – spiega Gaia Zadra, ideatrice e direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio - Intendiamo proseguire e approfondire questo attraverso lo Slow Plants market anche al prossimo Festival del Verde del 5 al 7 aprile.”



Da vivere in compagnia di tutta la famiglia, anche la proposta rivolta ai Bambini Botanici: sia sabato che domenica i piccoli, a partire dai 4 anni di età, potranno scegliere sessioni di gioco e laboratori per evocare la meraviglia della connessione con la natura e la cura del rapporto con ogni essere vivente.



È previsto un servizio di consegna piante e acquisti voluminosi alla propria auto o direttamente a casa, dalle 11 alle 18, tramite bici elettriche.