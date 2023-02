"Siamo Fighi adesso?", lo spettacolo dei White Rabbit

Presso il teatro le Sedie, la compagnia emergente White Rabbit formata da Angelica Granato Renzi, Michael Moses Dodi, e Adriana Papana, metterà in scena lo spettacolo "Siamo Fighi adesso?".

Tre attori, 20 personaggi, e nessun testo. Che vuol dire?

Noi attori abbiamo lavorato alla creazione dei personaggi e della storia attraverso l'improvvisazione, rendendo così i personaggi più naturali e vivi. Perché il personaggio è una persona con i suoi difetti e le sue ambizioni, e ciò che desidera è venuto fuori in maniera naturale.

"Una discesa nell'alienante quotidianità dei nostri tre protagonisti in piena crisi, alla disperata ricerca di un significato. Lo spettacolo segue la vita quotidiana di Aura, Icaro e Maria, le cui storie sono rappresentate in maniera alternata da tre attori che diventano al momento giusto diversi personaggi di sostegno ai ruoli principali. Le storie si andranno a intrecciare creando una sintonia e dei parallelismi nelle tre vite e la ricerca di se stessi, la lotta per un ideale, le continue difficoltà li porteranno ad interrogarsi sul senso della loro esistenza: accetteranno o meno il loro ruolo?"



I temi trattati sono: la società contemporanea, l'alienante e disumanizzante mondo del lavoro, il conflitto familiare, e i propri sogni. Non diamo risposte ma speriamo di creare domande. Siamo fighi adesso? Lo scoprirete solo a teatro.