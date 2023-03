Al via la Settimana della Birra Artigianale. Dopo il Ballo delle debuttanti che ha inaugurato l'Italy Beer Week 2023 all'Open Baladin di Roma e di Torino (presentando in anteprima assoluta 13 birre inedite), si entra nel vivo dell'evento diffuso dedicato alla birra nato nel 2011 e organizzato da Cronache di Birra.



Di seguito tutto gli appuntamenti in programma a Roma e dintorni:



Il Ballo delle debuttanti

Dal 20/03/2023 al 26/03/2023 a Frascati (RM)

Organizzato da Point Break

Via dell'olmo 37 - 00044 Frascati (RM)

Sei serate insieme per scoprire e degustare le birre inedite di dodici birrifici artigianali italiani.



Tap takeover con Doctor B

Il 23/03/2023 a Roma (RM)

Organizzato da Il Treppio

via angelo emo 61 - 00136 Roma (RM)

Fresche di secondo posto come birrificio emergente a Birraio dell'Anno, sbarcano a Roma le ragazze del Brewpub Doctor B che ci porteranno 6 fusti da bere insieme! Per l'occasione tutte le loro birre saranno proposte a 5€



Presentazione "Locals Only" de La Gramigna prodotta con Luppolo made in Italy.

Il 23/03/2023 a Roma (RM)

Organizzato da Pork'n'Roll Pub

Via Caneva 15 - 00159 Roma (RM)

Presentazione della Locals Only, la nuova birra de La Gramigna, realizzata per il Ballo delle Debuttanti: IPA prodotta con i luppoli coltivati in Umbria di Luppolo made in Italy.



Visita il Birrificio Agricolo Podere 676

Il 25/03/2023 a Fiumicino (RM)

Organizzato da Podere 676 birrificio agricolo

Via Antonio Casetti - 00054 Fiumicino (RM)

Visitare il birrificio agricolo è sicuramente un’esperienza interessante e divertente per gli amanti della birra. Noi al Podere 676 per l'Italy Beer Week offriamo visite guidate in cui è possibile scoprire come viene prodotta la birra e conoscere il processo di lavorazione.Durante la visita, puoi avere l’opportunità di vedere da vicino gli ingredienti utilizzati per produrre la birra, come il malto, il luppolo e l’acqua, e imparare come vengono mescolati per creare diverse varietà di birra. Si avrà la possibilità di assaggiare alcune delle birre prodotte e di acquistarle per portarle a casa.Vuoi venire a trovarci e scoprire come nascono le nostre birre?Noi tutti della famiglia Podere 676 non vediamo l'ora di condividere con voi il frutto del nostro lavoro e della nostra passione. Essendo un birrificio agricolo vi mostreremo le nostre coltivazioni di luppolo ed orzo per poi scoprire insieme tutti i passaggi da cui nascono le nostre birre e termineremo il tour con una degustazione nella nostra tap room.Il tour inizia alle ore 12:00 e finisce alle ore 16 circa



Tap Takeover LA MALPOLON

Il 26/03/2023 a Roma (RM)

Organizzato da Luppolo Station

Via Giuseppe Parini 4 - 00152 Roma (RM)

Giornata dedicata alle birre di Rémi Gliozzo, birraio e fondatore di Brasserie La Malpolon.Insieme agli amici di Pour e Rémi, scopriremo 4 delle sue produzioni che spaziano tra interpretazione di stili tradizionali, birre sperimentali e Bières du Chai, ovvero birre a fermentazioni miste, spontanee e passaggi in botte.Appuntamento domenica a partire dalle 16

La Italy Beer Week è l’evoluzione della “Settimana della Birra Artigianale” nata nel 2011 e organizzata da Cronache di Birra, web magazine e testata giornalistica. Sul sito Italybeerweek.com, pub, ristoranti e birrifici possono segnalare autonomamente le proprie iniziative che andranno a inserirsi nel calendario della manifestazione, consultabile sempre sullo stesso sito. Non mancheranno gli eventi organizzati dalla Italy Beer Week e i suoi partner e quelli online.