Roman Classic jazz Festival al Village Celimontana, di scena Massimo Pirone Octet

Domenica 25 ottobre sul palcoscenico del Village Celimontana di scena Massimo Pirone Octet nell'ambito del Roman Classic Jazz Festival diretto da Lino Patruno. Un progetto nasce dalla passione in comune tra Clara Simonoviez, Massimo Pirone ed il suo Fat Combo per i grandi standards americani di grandi artisti come George Gershwin e Cole Porter.



Questa band composta da otto elementi propone un repertorio ricchissimo che si muove fra tradizione e rivisitazione, creando un viaggio musicale unico attraverso le melodie americane più famose.



Il Fat Combo è composto da 4 fiati, piano, contrabasso e batteria: una vera e propria piccola big band che comprende anche grandi musicisti come Carlo Capobianchi alla tromba.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO



ORE 21:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Massimo Pirone, trombone

Clara Simonoviez, voce

Carlo Capobianchi, tromba

Adriano Piva, sassofono

Giorgio Guarini, sassofono

Leonardo Disco, piano

Stefano Tonelli, chitarra

Giancarlo Tonelli, batteria