I Moderat inaugurano il Roma Summer Fest 2022

Sarà il trio berlinese formato da Gernot Bronsert, Sebastian Szary e Sascha Ring, in arte Moderat ad inaugurare il Roma Summer Fest 2022. La band salirà sul palco della cavea il 10 giugno per l’unica data estiva italiana.

Da pochi giorni è uscito MORE D4TA?l'album che segna il ritorno dei?Moderat. Le dieci tracce di?MORE D4TA?arrivano a distanza di?sei anni da?III?(Monkeytown, 2016) e rappresentano?la quintessenza del sound Moderat, nonostante la genesi dell'album non?sia stata?facile, così come in passato.?Quasi Ventanni fa debuttavano con un EP dal titolo?Auf Kosten Der Gesundheit?(Al costo della salute) ma il primo?album?è arrivato dopo sei anni. A quei tempi, i tre artisti?si stavano essenzialmente remixando a vicenda e contemporaneamente?si erano trasformati in una band vera e propria, scrivendo insieme e sviluppando un flusso di lavoro ben?distinto dagli altri?progetti?(in una band in cui tutti e tre i componenti sono artisti, produttori e tecnici del missaggio, trovare quel tipo di equilibrio creativo è più complicato di quanto possa sembrare).

Realizzato in gran parte durante la pandemia e il conseguente stop dei tour,?MORE D4TA?lotta con i sentimenti di isolamento e sovraccarico di informazioni, problemi?diventati particolarmente pronunciati negli ultimi due anni. Molti dei testi sono radicati nei frequenti viaggi di Ring alla?Gemäldegalerie di Berlino (spesso con la figlia neonata al seguito), dove cercava rifugio nei grandi dipinti del passato mentre si preoccupava per il futuro.??

Come i precedenti, anche quest'album è radicato nella collaborazione, indulgendo in lunghi periodi di sperimentazione e arricchendo lentamente le idee tra composizioni modulari, field recordings e altro ancora. Alla fine, sono tornati nel loro mondo sonoro, un luogo in cui vanno a braccetto pop emotivo ed electronic landscapes. Quello che fanno non è necessariamente musica dance e non sono neanche una band concettuale, non lo sono mai stati. C'è qualcosa che brilla di più nel buio della notte, come le ricche melodie del gruppo e la voce eterea di Ring che emettono un bagliore caldo, quasi bioluminescente. MORE D4TA documenta il ritorno di una band creativamente ricaricata e completamente dedita al suo mestiere. Forse le band dovrebbero prendersi delle pause, quelle reali, un po' più spesso.

Sebbene il titolo dell'album?sia l'anagramma di?Moderat 4, è molto?di più di un gioco di parole. Siamo tutti?costantemente martellati da contenuti e prendere parte alla conversazione culturale richiede il coinvolgimento con piattaforme digitali più interessate alla raccolta di dati che alla celebrazione dell'arte, è facile sentirsi sopraffatti e disillusi.?MORE D4TA?riconosce questa realtà ma rifiuta anche di lasciarsi intimidire. Questo nuovo album è in definitiva solo un'altra aggiunta alla pila di contenuti - non c'è modo di sfuggirvi - ma il trio desidera ancora creare e connettersi.

Il calendario completo del Roma Summer Fest 2022 in Cavea dell'Auditorium Parco della Musica

Venerdì 10 giugno - Moderat

Domenica 12 e lunedì 13 giugno - Paolo Conte

Giovedì 16 giugno - Lorde

Venerdì 17 giugno - Alt-J

Sabato 18 giugno - Rocco Hunt

Lunedì 20 giugno - Cat Power

Sabato 25 giugno - Chet Faker

Lunedì 27 giugno - Pixies

Martedì 28 giugno - Snarky Puppy

Mercoledì 29 giugno - Skunk Anansie

Giovedì 30 giugno - Brunori Sas

Sabato 2 luglio - Deep Purple

Lunedì 4 luglio - Rufus Wainwright

Martedì 5 luglio - Omara Portuondo

Giovedì 7 luglio - Mahmood

Venerdì 8 luglio - Fiorella Mannoia

Domenica 10 luglio - Gregory Porter

Lunedì 11 luglio - Yann Tiersen

Martedì 12 luglio - Bandabardò & Cisco

Mercoledì 13 luglio - Herbie Hancock

Sabato 16 luglio - Michael Kiwanuka

Domenica 17 luglio - Simple Minds

Lunedì 18 luglio - The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet)

Martedì 19 luglio - Paolo Nutini

Venerdì 22 luglio - LP

Mercoledì 27 luglio - Patti Smith Quartet

Giovedì 28 luglio - Carmen Consoli

Sabato 30 luglio - Steve Hackett

Domenica 31 luglio - Riccardo Cocciante

Lunedì 1 agosto - OPI – Orchestra Popolare Italiana Con Ambrogio Sparagna

Venerdì 2 agosto - Ara Malikian

Mercoledì 3 agosto - Pink Floyd Legend

Giovedì 4 agosto - Ben Harper & The Innocent Criminals - Opening Casadilego

Martedì 30 agosto - Louis Tomlinson

Giovedì 1 e venerdì 2 settembre - Venditti & De Gregori

Giovedì 8 settembre - Aurora - Sala Santa Cecilia

Domenica 11 settembre - Massimo Ranieri

Mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24 settembre - Elisa

Lunedì 26 settembre - Fabri Fibra

EXTRA

Mercoledì 6 luglio - Jimmy Sax

Lunedì 25 luglio - Drusilla Foer

Martedì 26 luglio - Edoardo Leo