Roma Science Van: weekend di giochi, esperimenti e spettacoli scientifici

Torna il Roma Science Van. Un furgone pieno di esperimenti, giochi e spettacoli scientifici per curiosi di tutte le età. Per un intero weekend Piazza dei Mirti a Centocelle sarà animata in piena sicurezza e offrirà occasioni per imparare, ragionare, scoprire ma soprattutto divertirsi.

Quattro aree tematiche e soprese per liberare lo scienziato che è in te.

Quella a piazza dei Mirti sarà l'unica tappa per il 2020 di Roma Science Van e si svolgerà dal 16 al 18 ottobre. Laboratori e attività alla scoperta di virus e batteri. Esperimenti e curiosità per capire cosa c’è alla base di un clima che cambia. Approfondimenti sulla vita di un seme, indagini alla scoperta di tutte le forme dell'energia e come può essere controllata, trasformata e utilizzata dall'uomo.

Appuntamento venerdi 16 ottobre, dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria da effettuarsi online su Eventbrite o in loco durante l’evento per gli eventuali posti disponibili.

A questo link il programma completo di Roma Science Van.