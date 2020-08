Rione Roma - Tour Festival è la celebrazione della narrazione dei luoghi. Dal 24 al 29 agosto: 6 giorni x 6 tour + 3 laboratori + 1 mostra di arte partecipata. Dal lunedì al sabato in diverse fasce orarie. La partecipazione è gratuita.

Tante guide d’eccezione tra residenti, sportivi, esperti d’arte e artisti, per vivere insieme il centro di Roma e i suoi Rioni in modo del tutto inusuale. I tour sono delle esplorazioni urbane - a piedi, di corsa, in skateboard e bicicletta - alla ricerca di risorse di resistenza per la bellezza, la poetica e la creatività delle sue strade. Durante la settimana del Festival i partecipanti potranno sorprendersi e divertirsi a scoprire la città in modi nuovi, dal picnic artistico alla corsa archeologica, con un laboratorio formativo o visitando la mostra di arte collettiva tra i vicoli del centro.

Tanti appuntamenti per conoscere un tessuto urbano unico al mondo fuori dai percorsi turistificati.



I Tour: “Skateboard Tour” lunedì 24 ore 18.00; “Roma in bici vista dal Tevere: ieri, oggi, domani” martedì 25 ore 10.00-12.00; “Il mio Rione - guida per un giorno” tour con i residenti del Rione Ponte, mercoledì 26 ore 17.30; “Le strade delle arti e dei mestieri” giovedì 27 ore 16.00; “La Roma magica di Fellini” tour di corsa dolce (4km) venerdì 28 ore 21.00; “Luoghi e abitudini di Caravaggio a Roma” sabato 29 ore 16.00



I Laboratori: “Picnic artistico” martedì 25 ore 18.00; “Laboratorio di incisione e stampa” venerdì 28 ore 17.00; “I segreti di Caravaggio” sabato 29 ore 10.00



La mostra “Io dico” da lunedì 24 fino a sabato 29. La mostra di arte partecipata - a cura di Liliana Spadaro - sarà il frutto di un ascolto del quartiere; le frasi degli abitanti del Rione sulle loro tematiche emozionali diventeranno delle tracce visive elaborate dal collettivo romano di grafici e designer “Gulp3d e Colordrop”. Sanno esposte per tutta la settimana in un percorso che si snoda tra le vetrine delle botteghe, bar e negozi di via dei Coronari.



Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotarsi su: Eventbrite Rione Roma. Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2020 – 2021 - 2022" fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE

