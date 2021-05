Ridiamoci Su, Marco Passiglia al Teatro de' Servi

Si torna al teatro. Dal 21 al 23 maggio, al Teatro de' Servi va in scena Marco Passiglia con il suo monologo "Ridiamoci Su!".

Monologhi, intuizioni e canzoni che raccontano, mettendo in risalto i lati comici che appartengono ad ognuno di noi e che ci accompagnano in qualsiasi momento della nostra vita.

Il coraggio di ridere di un anno tragico ci solleva e ci rende invincibili. E a chi non crede che c’è sempre un motivo per ridere, Marco Passiglia risponde che “ridere senza motivo è già un motivo per ridere”.

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Ridiamoci Su! va in scena al Teatro de' Servi venerdì 21 maggio alle 20, sabato 22 maggio alle 20 e domenica 23 maggio alle 17,30. Il biglietto posto unico è acquistabile su Shop Today al prezzo scontato di 10,80 euro invece di 18 euro.

Clicca qui per acquistare i biglietti scontati del 40%. Il numero dei porti è limitato.