Rendez-vous, Festival del Nuovo cinema Francese

Promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e realizzato dall’Institut français, torna a Roma, dal 3 al 7 aprile, "Rendez-vous", il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, giunto alla XIV edizione.

Nata con l’intento di far scoprire la pluralità di voci nella cinematografia d’Oltralpe, la kermesse, come da tradizione, è ospitata al Cinema Nuovo Sacher, nel Rione Trastevere, a due passi da Porta Portese e, dopo la tappa capitolina, si sposta a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino.

A inaugurare la rassegna il 3 aprile è Ritratto di un amore (Bonnard, Pierre et Marthe), l’ottavo film di Martin Provost, presentato nella sezione Cannes Première 2023, che porta sul grande schermo l’intenso legame passionale e artistico tra il celebre pittore francese e la sua compagna. In programma Le procès Goldman, la pellicola a sfondo giudiziario di Cédric Kahn, Il poetico Chien de la casse di Jean-Baptiste Durand e Le règne animal/The Animal Kingdom, la distopia sci-fi di Thomas Cailley. Tra le anteprime, L’Étoile Filante (I Misteri del Bar Étoile), la nuova commedia di Dominique Abel e Fiona Gordon tra umorismo e atmosfere noir e il sofisticato Le Successeur di Xavier Legrand.

Il festival, con ospiti e sezioni speciali, punta i riflettori sul cinema francese al femminile e sulle storie di donne, originali e anticonformiste, che celebrano il femminile plurale, con un programma che include film come Rien à perdre (Niente da perdere) di Delphine Deloget, Le ravissement, di Iris Kaltenbäck, presentato alla Semaine de la Critique, Little Girl Blue, opera prima di Mona Achache, il drammatico Le Consentement di Vanessa Filho e il thriller L’homme d'argile di Anaïs Tellenne.

Ospite d’onore di quest’edizione è l’iconica attrice Catherine Deneuve, star cinematografica internazionale, che, insieme alla regista Léa Domenach, presenta in anteprima La moglie del Presidente (La Tortue), il film in cui interpreta Bernadette, la première dame di Francia, moglie di Jacques Chirac.

Come da tradizione, il festival abbraccia la collaborazione con altre associazioni con lo scopo di promuovere il cinema e gli scambi culturali tra Francia e Italia. Quest'edizione vede coinvolte tre diverse manifestazioni: il Karawan Fest, l'evento giovane e popolare che, con L’homme d'argile di Anaïs Tellenne, nell’arena all’aperto del Parco Giordano Sangalli, porta il cinema nelle periferie est di Roma, in una delle zone più multietniche della città; il Progetto Alice nella Città, dedicato agli esordi, al talento e alla formazione delle nuove generazioni, che assegna il Premio riservato alle opere prime e Womenlands, dedicato all’eccellenza femminile e all’innovazione artistica; il Prix Palatine, l'iniziativa, ponte tra le scuole italiane e francesi, con cui i giovanissimi studenti dell'Esabac svolgono la funzione di giurati dei lungometraggi in visione, tra i quali Chien de la casse di Jean-Baptiste Durand.

Promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia, realizzato dall’Institut français, co-organizzato con Unifrance, con la direzione artistica di Vanessa Tonnini, Rendez-Vous, il Festival del Nuovo Cinema Francese beneficia del sostegno di BNL BNP Paribas, di Borsalino, di Château Livran, dell’Hotel Sofitel Rome Villa Borghese e della Fondazione Nuovi Mecenati - fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea.

Tutte le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.