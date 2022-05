Dal 10 al 15 Maggio 2022 sul palcoscenico del Teatro degli Eroi si svolgerà la prima edizione della Rassegna Teatrale Quinta Di Cuori diretta da Pier Luigi Nicoletti, direttore artistico del Teatro degli Eroi che si svolge in collaborazione con UILT Lazio, Unione Italiana Libero Teatro.

Il programma è ricco di temi e di titoli con testi contemporanei che affrontano tematiche come le inquietudini, le paure, l’amore, la famiglia o la storia ancora recente. Nel programma, vario e in grado di attirare fasce differenti di pubblico, ci sono anche una commedia degli equivoci e una commedia tutta al femminile.



Sei saranno le compagnie che si esibiranno sul palco del Teatro degli Eroi:



10 maggio “DORMIAMO INSIEME” Compagnia Insieme per caso

A tutti sarà capitato di addormentarsi con qualcuno o qualcuna e sentirsi comunque solo. A Paolo, non più giovanissimo, è capitato molte volte. Farfallone per scelta o sfortuna, è però deciso a cambiare rotta. Così egli cerca di evitare altre delusioni, escogitando un suo personalissimo metodo, si concentra sulla possibilità o meno di evitare futuri fallimenti sentimentali, riflettendo su ciò che l'istinto suggerisce di fare quando ci si trova a quel bivio che potrebbe rivelarsi fatale o, al contrario, premessa di una vita di coppia piena ed emozionante: "dormire o non dormire insieme".



11 maggio “BABÀ AL RUM” Compagnia La Ciambella

Una sera in una casa borghese, un po' decaduta del centro di Palermo. Una madre, un figlio e una figlia si ritrovano a dover disfare gli addobbi natalizi e, come ogni anno, puntualmente il padre Alfonso, fa ritorno dai suoi lunghi viaggi in giro per il mondo sempre quando le feste sono ormai finite. Probabilmente il racconto di un anno colmo di rievocazioni, ricordi, sensazioni per cercare di ritrovare, almeno in una giornata, il senso dell'importanza della tradizione e del calore familiare.

Ma ormai quelle rievocazioni nascondono frustrazioni, quei ricordi mutano in lacerazioni e le sensazioni diventano delusioni a lungo sopite, capaci di mostrare nel rancore e nella rabbia, sentimenti che sedimentano nell'assenza prolungata e ripetuta.



12 maggio "LE VEDOVE ALLEGRE" Compagnia Ferro e Fuoco

Spesso si dice che le vedove dopo i primi tempi di pianti e gramaglie diventino improvvisamente "allegre".



Possibile'? Tutte? Certo che no! Non sono tutte uguali ma ...

Cosa fa scatenare questa trasformazione? Questa imprevedibile metamorfosi…

Mah! E' un mistero che si può scoprire nel vedere questa divertente commedia che svela i più reconditi pensieri femminili.



13 maggio “QUELLA NOTTE ALL’IDROSCALO” Compagnia SPQM

L'assassinio di Pier Paolo Pasolini rivisto 46 anni dopo, con i contributi di studiosi, degli

accertamenti eseguiti e delle inchieste giornalistiche condotte sulla vicenda e sui protagonisti. Sullo sfondo, percorsa da Immagini di repertorio, l'Italia del 1968-1975. l'Italia delle stragi, dell'eversione e di parti deviate dei Servizi di Sicurezza.

Un' occasione per riflettere su quella stagione in cui l'uso indiscriminato di una violenza guidata da scopi politici, avrebbe potuto trasformare una Nazione democratica in un paese totalitario.



14 maggio “UN TUONO DI MARZO” Compagnia Stabile di Trastevere Marry del Val

Una storia sempre attuale nella quale si intrecciano sentimenti come 1a riconoscenza, l'amore in tutte le sue forme, e dove incontriamo personaggi facilmente riconoscibili come "i maneggioni", "gli arrivisti". Tutto intrecciato nella più classica commedia degli equivoci. Scritta da Vincenzo Scarpetta. figlio del grande Eduardo Scarpetta. La commedia è stata riadattata con l'uso della classica “inflessione Romana".



15 maggio "LA MOGLIE FANTASMA" Compagnia Ottovolante

Edward è uno scrittore di teatro in crisi. Non ha superato la morte della moglie, avvenuta un anno prima. Il suo più caro amico, Alex, lo ospita nella soffitta di casa sua e lo sprona a dimenticare, a lasciar andare: oltretutto, a essere onesti, il loro matrimonio non era neanche il più felice... Perché non prova a conoscere altre donne? Gli potrebbe presentare lui una bella ragazza, Glenda, che fa l'attrice, proprio come sua moglie.

La notte prima dell’incontro con Glenda, Edward novello Amleto, riceve la visita dello spirito della moglie morta. Questa non si presenta in modo molto shakespeariano, al contrario: cerca di entrare da una finestra chiusa, ma non ci riesce è costretta a chiedere l'aiuto del marito…



