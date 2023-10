Pranzo popolare "Il Quartiere a tavola"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023 dedicata al tema dell’acqua, il Municipio VIII organizza in collaborazione con Slow Food Roma, Ostissimi e Coldiversa, una grande tavolata per trecento cittadini del quartiere ospiti, in uno degli snodi strategici del muncipio, la Circonvallazione Ostiense, per riportare il tema della convivialità e consapevolezza del cibo e del loro ruolo nel destino del pianeta, tra la gente e per la gente.

"Sarà una giornata dedicata interamente all’importanza del ruolo dell’alimentazione - ha commentato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - in occasione proprio della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2023. In questo modo vogliamo valorizzare e dare importanza al ruolo che esercita il cibo e l’alimentazione in generale all’interno delle relazioni umane, ruolo che favorisce situazioni di scambio, di socialità e convivialità con una particolare attenzione al tema della formazione e dell’informazione” “Ci sarà un talk - ha spiegato Maya Vetri, assessora alla Cultura del Municipio Roma VIII - dedicato a come si tutela l’importanza del cibo, a come si declina all’interno di un contesto urbano e parallelamente saranno offerti laboratori per i più piccoli. Vogliamo portare in piazza il tema della convivialità, della socialità e dell’aggregazione in un contesto che valorizza appunto il ruolo e il significato che il cibo assumo all’interno delle comunità”.

La giornata apre, dopo i saluti del Presidente Ciaccheri e l’intervento dell’Assessora alla Cultura Maya Vetri, con un convegno a cura di Slow Food Roma, al quale sono stati invitati Kamar Khazal consulente internazionale progetto FAO SoLaWise, progetto questo che ha l’intento di digitalizzare i processi agricoli nelle zone del mondo che hanno e avranno sempre più carenza di acqua, Laura Bonasera autrice e giornalista di inchiesta de La7 che ha basato parte del suo lavoro in indagini giornalistiche legate ai temi del caporalato in agricoltura ma anche Paolo Guadagno autore del saggio Banchetti Romani per il racconto di una Roma accogliente che nei secoli ha portato avanti progetti di inclusivitá attraverso le tavolate popolari.

Si aggiungono alle riflessioni sul tema del ruolo del cibo, la testimonianza di Mannino Bordet e Fabio Bruni in rappresentanza della comunità degli Orti Urbano di Garbatella e Francesca Rocchi di Slow Food Roma per ribadire il ruolo della comunità del cibo nella società civile. A moderare l’incontro, la direttrice di Radio Food Giusy Ferrarina.

Un pranzo romano per tutti

Saranno gli osti della tradizione di Roma, riuniti nell’associazione filantropoica Ostissimi, affiancati da alcuni ristoratori del quartiere, ad offrire il pranzo per tutti, un pranzo che terrà conto delle varie anime e necessità degli ospiti del quartiere, per accogliere tutti e per ricordare l’importanza del ruolo del cibo tardizionale nelle logiche di mercato globale, per ribadire che il cibo è la matrice culturale più profonda che ci lega, oggi più che mai in una nuova consapevolezza dove tutti possono essere artefici di un impegno collettivo su un consumo sempre più consapevole capendo che la scelta di ciò che si compra, influisce sulle dinamiche mondiali che regolano la sostenibilità del pianeta e per un impegno effettivo sul consumo dell’acqua che sarà la grande emergenza del futuro.

A ribadire il concetto si unisce l’Associazione Coldiversa con una proposta di una nuova distribuzione della filiera alimentare alternativa, solidale, sostenibile e innovativa creata da realtà Social Food inclusive. A Slow Food Roma la cura dell’organizzazione generale e della realizzazione di due laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, dedicati alla scoperta della biodiversità del mare e della terra.