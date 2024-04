La festa del "Non lavoro 2024" al Csoa Forte Prenestino

Mercoledì 1 maggio, 38 Anni di Occupazione e Autogestione, 42ª Festa del NON Lavoro. Dalla parte del torto.



Osserva l'orizzonte. Vedi anche tu le splendide armate del bene che avanzano? Di integerrimo rigore democratico e morale, hanno il pieno controllo di terra, cielo e mare. Con tutto il loro arsenale terraformatore si son dati l'obiettivo di modellare il pianeta a loro immagine e colore. Da solerti giardinieri erigono recinti e inchiodano assi di steccati. Sopprimono la fastidiosa fauna selvatica ed estirpano l'erba cattiva, compresa quella delle streghe. La vedi l'elegante determinazione con cui spianano ecosistemi? L'azione professionale, rapida e sicura con cui sopprimono e deportano inermi masse umane? Lo senti il brivido torrido di come le loro economie hanno modificato il clima preparandoci alla necessità di scatenare una nuova guerra termonucleare? E' il decoroso nulla che avanza. Il deserto ordinato del nuovo ordine mondiale. Un ordine che come filo conduttore annovera genocidi, disastri ecologici e totale cementificazione. Un mondo piatto in cui tutto finalmente fili liscio! E poi ci siamo noi, dignitosamente seduti dalla parte del torto, che ci opponiamo con forza a questa narrazione.

Noi siamo le cattive e pratichiamo il NON LAVORO ed il TERRAFORTISMO, in maniera libertaria e dal basso, opponendo all'accumulazione sistematica il "tutto per tutti, per noi niente".

Stiamo agli antipodi della loro ordinata e disciplinata terraformazione.

Stranieri nella nostra nazione, siamo tutti i colori della terra. Siamo qui per abbattere barriere, muri e varcare l'orizzonte, mentre i signori del bene continuano ad esportare la democrazia.... sganciando bombe intelligenti dai loro droni laureati.

Ci riuniamo in psichedeliche assemblee dove, orrore degli orrori, si ascoltano gli ultimi.

A Yattaman abbiamo sempre preferito il Trio Drombo.

All'industrializzazione forzata contrapponiamo sciami di api ed al petrolio ettolitri di miele. Piantiamo ganja nei loro giardini geneticamente modificati. Sovvertiamo la verità della televisione con un linguaggio più dirompente di quello del più visionario dei fumetti.

Perché lo facciamo? Perché noi ovviamente siamo i cattivi.

Schifiamo quel mondo piatto, la loro pace imposta con le armi e chi vuole morto il nostro passo!

Instancabilmente e ostinatamente pratichiam terrafortismo!

BUONA FESTA DEL NON LAVORO A TUTT*.



C.S.O.A. Forte Prenestino



- PROGRAMMA MUSICALE -



-- PIAZZA SX

15:00/16:00 - ANDY BALL & ECTA SELECTA dj set

16:10/17:10 - HI SHINE

17:20/18:20 - STORMY MONDAYS

18:30/19:30 - ASSALTI FRONTALI

19:40/20:40 - KUADRA

21:00/22:00 - SHANTI POWA feat. FAITH MUSSA



-- PIAZZA DX

15:00/16:30 – DJ REBEL dj set

16:30/17:30 – ZETAS backed by TONICO 70

17:35/18:35 - JACKSON POLLOCK

18:40/19:40 – LIME & GINGER (Sofa Queen & Dolma) dj set

19:45/20:45 – TERRORISTA DEL SABOR

21:00/22:00 - MARINA P backed by MARIO DREAD



-- BOSCHETTO REGGAE (dalle 12 alle 20)

ORANGE BEAT SOUND SYSTEM amplifica speech e selezioni di ALPHA SUD, INDJSTIONE, LIVICATION SOUND, COOL RUNNINGS, RADIO TORRE & ORANGE BEAT CREW



- Le VISITE GUIDATE si terranno in due fasce orarie: 12:30 e 15:00. Appuntamento davanti all'INFERMERIA.



- Attività del GRUPPO BIMBY e GENITORY del Forte:



– Visita guidata per Bimb@ alle 11:30



– Area giochi attiva durante tutta l'iniziativa!



– Bimb@ sul palco: Esibizione collettiva con il pezzo rap "rapper and frapper" in collaborazione con Militant A. Le barre de@ più piccol@ sulla loro vita al forte sparate a tutta cassa!



- STANDS INFORMATIVI ED INTERVENTI DAI PALCHI da parte di:

Gaza Freestyle, Yalla, BAM, Non Una Di Meno, Lucha Y Siesta, Radio Onda Rossa, LEA Berta Caceres, Ciampacavallo, Tende Contro Le Guerre, Banco Informativo Nuovi OGM, Collettivo No Casteller, Agripunk, Baobab, Capra Libera Tutti, Associazione Scuola Di Herat.



CUCINE PRESENTI:

- Taverna forte

- Terra/TERRA

- Family Pizza

- Cucina Laboratorio Berta Caceres



- Attivi tutti i labs del forte

- GRAFICA UFFICIALE di MP5

- Porta quello che vuoi trovare

- No braci No Fuochi



- PORTA A CASA I TUOI RIFIUTI! Durante la giornata troverete i nostri normali contenitori per la RACCOLTA DIFFERENZIATA, ma se vuoi contribuire anche tu alla pulizia del Forte e partecipare attivamente all’autogestione, porta dei sacchetti dove raccogliere i tuoi rifiuti. Con un piccolo gesto aiuterai il Forte a gestire lo smaltimento della spazzatura e contribuirai alla buona riuscita della giornata.





Il Forte Prenestino e' un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E' un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettiva, di scambio di idee visioni energie saperi. E' occupato, era abbandonato al degrado ed e' stato riaperto, abitato, attraversato e vissuto senza autorizzazioni che mai sarebbero arrivate, servitù' politiche o riconoscimenti legali. Un posto illegale per necessità e per scelta. E' autogestito, sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti da una progettualità e da un'etica condivisa.

E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti: prende le sue decisioni in modo assembleare ed orizzontale, prova a garantire ad ogni occupante pari potere decisionale, nonostante le differenti visioni, l'iperattivismo di alcun* e lo spirito contemplativo di altr*, le inclinazioni, gli amori i disamori le amicizie e i malumori che sempre nascono a stare tutt* insieme. Chiunque condivida la progettualità ed il codice etico del Forte Prenestino può partecipare alle sue attività.Per essere sperimentale e per essere attivo il Forte ha bisogno di soldi. Non essendo finanziato da nessuna istituzione, il Forte si autofinanzia.

La sottoscrizione richiesta all'entrata durante le iniziative culturali e musicali serve per pagare attività quotidiane, politiche, culturali e sociali e tutte le campagne e mobilitazioni a cui il csoa aderisce; la sottoscrizione e il costo di tutte le attività promosse all'interno del Forte hanno un prezzo politico e accessibile, deciso in assemblea, e contribuiscono insieme al mantenimento in vita del centro sociale. Il Forte sperimenta un altra socialità ed un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, fatta di singoli, associazioni, popoli, gang e bande e di chiunque combatta ogni giorno perché sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista. Per questo rimarrà sempre un pò scomodo, sempre un po’ in bilico, che chi sta troppo comodo si addormenta, e noi, costruendo un sogno, preferiamo tenere sempre gli occhi aperti.