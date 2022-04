Porto di Traiano e Necropoli di Isola sacra

L'abitato di Fiumicino conserva meraviglie archeologiche poco conosciute dalla maggior parte delle persone! Un tempo in questa area si estendeva il grande Porto di Roma realizzato per la prima volta dall'Imperatore Claudio e poi rifatto in forma esagonale da Traiano. Direttamente collegata alla città di Ostia Antica, Portus comprendeva enormi magazzini che ci raccontano la sua storia. A pochi passi sorge la necropoli dell'Isola Sacra, connessa con Portus che conserva meravigliose tombe di epoca romana spesso con stucchi e affreschi davvero sorprendenti che lasciano ogni visitatore a bocca aperta!



Appuntamento ore 11.00 ingresso Necropoli di Isola Sacra in via Monte Spinoncia - Fiumicino. Terminata la visita ci si sposterà in automobile al Porto di Traiano sulla via Portuense antistante il n. civico 2329, sotto il viadotto di Via dell’Aeroporto di Fiumicino: Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore e 30 minuti circa (Visita della Necropoli + Porto di Traiano con spostamento in macchina dei partecipanti di 15 minuti circa in auto)



Ingresso Porto Traiano € 8.00 intero, € 2.00 ridotto (18-25 anni) , € 0.00 gratuito (0-17 anni e categorie aderenti)

Biglietti Porto Traiano solo on line sul sito coopculture € 6.00+€ 2.00 prevendita on line

Attenzione non c'è biglietteria sul posto

Ingresso Necropoli Isola Sacra € 0.00 per tutti



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.