Pedalata della luna piena al parco dell'Appia Antica

Un suggestivo percorso illuminato dalla luna, in bicicletta sulla Regina Viarum. Evento inserito nel Programma Seguilavolpe - GiorniVerdi - Primavera Estate 2021 del Parco Regionale dell'Appia Antica



Un suggestivo percorso illuminato dalla luna, in bicicletta sulla Regina Viarum. Un itinerario archeologico per scoprire la strada romana che mostra intatti i segni di un passato illustre e affascinante e la Valle della Caffarella. Il tutto “illuminato” con i colori del tramonto e poi accompagnati dalla splendida luce bianca della luna piena. Un a guida ci guiderà alla scoperta della storia delle rovine che si affacciano ai bordi della strada. Durante il percorso, sull'antico tracciato visiteremo (dall'esterno) le vestigia quali: Circo e Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, i sepolcri più caratteristici fino ad arrivare alla grande e fastosa residenza dei Quintili. Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso.



Punto di partenza/arrivo: V. Appia Antica 60

Orario appuntamento: 17:30

Orario partenza: 18:00

Durata: 3 ore

Distanza: 12km

Lingua: italiano



Quote di partecipazione:



- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 22,00 + spese di prevendita



- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 12,00 + spese di prevendita



- Per i possessori della Carta Amici del Parco nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita



- Per i possessori della Carta Amici del Parco bici propria + visita al prezzo di € 10,00 + spese di prevendita



E' NECESSARIO MOSTRARE AD INIZIO VISITA LA CARTA AMICI DEL PARCO IN PROPRIO POSSESSO



Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.



NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa



NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini



COME RAGGIUNGERE:



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218



NB: Si ricorda, inoltre, che se appare la voce SOLD OUT (o tutto esaurito) non è possibile acquistare ulteriori biglietti essendo terminati, né richiedere di essere inseriti in liste d'attesa



NB: I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del programma 2021; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.



NB: Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...