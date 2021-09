Passeggiata a Corviale utopia di una città in un palazzo

Corviale è un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Molti ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi. Corviale rappresenta la realizzazione dell’utopia di Le Corbusier, “l’unità di abitazione? E' un “manufatto” per dirla in termini architettonici, oppure è un quartiere? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo

QUANDO: 12 settembre 2021 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa

INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + 5 € la tessera annuale

- chi conduce la passeggiata è munita di microfono

-La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

-Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

-Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

- L'iniziativa all'aperto si terrà rispettando le regole anticovid vigenti

- Conduce l'incontro Irene Ranaldi, sociologa urbana e giornalista

https://www.linkedin.com/in/irene-ranaldi-84245ab/



che avrà con sé un microfono amplificato.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...