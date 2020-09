A Palombara Sabina un concerto-omaggio a Ennio Morricone

A Palombara Sabina è protagonista la grande musica: sabato 12 settembre alle ore 21:00 presso i giardini di viale XXIV Maggio, l’Ass.ne Cult.le ASI CIAO - Coordinamento Provinciale Roma, propone al pubblico del territorio un momento di grande musica con il concerto commemorativo “Ennio Morricone e non solo”. In un’atmosfera unica e magica l’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus omaggia il grande compositore, direttore d’orchestra e premio Oscar, che ci ha lasciati a luglio di quest’anno, con l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più suggestivi e con una programmazione speciale in ricordo della sua musica, che appartiene alla memoria collettiva di tutto il mondo.



L’Orchestra Nova Amadeus, diretta dal M° Federico Fioretti, eseguirà i brani Amapola, Per un pugno di dollari, Mission, oltre a un medley de Il pianista sull'oceano, Giù la testa, C'era una volta in America e C'era una volta il west del M° Ennio Morricone; verranno inoltre eseguiti She di E. Costello, Palladio di K.Jenkins, Por una Cabeza di C.Gardel, Over the Rainbow di H.Arlen, la musica tradizionale greca Misrlou, La vita è bella di N. Piovani e Blue Moon di R. Rodgers. Interprete: Soprano Mariangela Cafaro.



L’evento, organizzato da ASI CIAO - Coordinamento Provinciale Roma, è realizzato con il contributo della Regione Lazio ed è patrocinato dal Comune di Palombara Sabina.



Il concerto “Ennio Morricone e non solo” nasce per rendere omaggio al grande Maestro e per offrire al pubblico del territorio un’occasione di alta qualità artistica, valorizzando nel contempo il patrimonio musicale e culturale contemporaneo. L’Ass.ne Cult.le ASI CIAO opera da anni nei settori della cultura, musica, arte, teatro, tempo libero e turismo; è costituita da un team di amanti delle arti visive e performative che organizza momenti di incontro culturali in location prestigiose situate sul territorio della Regione Lazio, cornici dove la passione degli organizzatori e la professionalità degli artisti e musicisti incontra un pubblico sempre partecipe e caloroso.



Il progetto artistico è realizzato dalla Associazione “Nova Amadeus” Orchestra sinfonica e da camera fondata nel 1992. L’Associazione ha al suo attivo la realizzazione di grandi spettacoli operistici, eventi sinfonici e cameristici di altissimo livello qualitativo; ha sviluppato una larghissima esperienza professionale nelle principali strutture teatrali italiane, attraverso la realizzazione di progetti comprendenti tutte le forme musicali e di spettacolo.



L’intera iniziativa si svolge nel rispetto delle regole di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa Anti Covid.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per informazioni:

ASI CIAO – Coordinamento Provinciale di Roma

+ 39 349 7321358/06 45438002/staff.asiciao@gmail.com