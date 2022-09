Ottobrata Romana: premio Gabriella Ferri a Violante Placido

Orario non disponibile

Quando Dal 02/10/2022 al 02/10/2022 Orario non disponibile

Come ogni anno ritorna a ottobre la grande festa popolare per celebrare e valorizzare con l’energia vertiginosa dell’Orchestra Popolare Italiana e del suo Coro il grande patrimonio della canzone romana.??

Nel corso delle edizioni passate l’Ottobrata romana?ha promosso e fatto conoscere al grande pubblico gli autori più autentici della tradizione romana realizzando progetti originali dedicati ai?Sonetti?del Belli, agli?Strambotti?dello Zanazzo, alle?Favole di?animali?di Trilussa e alle poesie “romane” di Pasolini. Uno spazio speciale è stato rivolto anche al rapporto con la tradizione sonora arcaica della campagna romana.?

Dal 2018 La Fondazione Musica per Roma ha istituito in occasione dell’Ottobrata?un premio speciale dedicato a Gabriella Ferri?allo scopo di ricordare una delle protagoniste della musica italiana del Novecento: un’artista straordinaria che grazie alla sua forza espressiva?ha trasmesso l’amore per la sua città a milioni di persone contribuendo a dare alla canzone popolare romana una dimensione internazionale.?Quest’anno riceverà il Premio Violante Placido.

Nelle precedenti edizioni sono stati premiati Renzo Arbore, Alessandro Mannarino e Luca Barbarossa. Ad arricchire questa edizione del Premio sarà l’esecuzione di alcune poesie di Gabriella Ferri, musicate da Ambrogio Sparagna ed interpretate dai Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana e dal Coro Popolare.

Un progetto originale di Ambrogio Sparagna, con l'Orchestra Popolare Italiana, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni. Una produzione originale Fondazione Musica per Roma