Nudum, la mostra collettiva della Galleria CiCo

La Galleria Studio CiCo, domenica 7 aprile è lieta di annunciare l'inaugurazione della mostra "NUDUM", presso la galleria in via Gallese 8, a Roma.



La mostra collettiva, curata dall’artista e gallerista Cinzia Cotellessa, vedrà la partecipazione del critico d’arte Piero Zanetov. A seguire, le letture poetiche di Maura Boncristiani.



"NUDUM" sarà un viaggio attraverso l'evoluzione storica e artistica della rappresentazione del corpo umano. La mostra esplora la continua presenza del nudo artistico nella storia dell'arte, da opere preistoriche come la Venere di Willendorf fino all'odierna interpretazione dell'armonia del corpo umano. «Attraverso il percorso cronologico che abbraccia l'antichità classica, il Rinascimento, l'Impressionismo, fino ai giorni nostri – spiega Cinzia Cotellessa -, la mostra riflette sull'essenza della nudità come punto di incontro tra natura e cielo, ideale e reale, carnale e spirituale»



Gli artisti selezionati da Cinzia Cotellessa e il critico d’arte Pietro Zanetov sono: Alicandri

anaRebis, Bacci, Bisozzi, Cocchiara, Cotellessa, Ess.Enza, Galofaro, Gentile, Guarino, Imiklis, Koozma, La Rocca, Luciani-Fulbright, Maccari, Maresti, Mastropino, Morello, Stile, Tanino, Testa, Valentini.



«La nudità non è solo una forma d'arte – scriveva il celebre saggista Francisco Calvo Serraller, ma è la stessa spiegazione – o logica – dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima».



Gli artisti in esposizione trasmetteranno un senso di intimità attraverso varie tecniche, guidando il visitatore alla scoperta della bellezza più profonda dell'io umano.



La mostra “NUDUM” sarà presentata dalla curatrice e artista Cotellessa, insieme al critico Zanetov.



Seguirà un brunch durante e una degustazione di vini di Casale del Giglio.



L’esposizione con personale di vendita dalle ore 12 alle 19.30 (escluso festivi), terminerà il 21 aprile 2024.