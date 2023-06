Prati Fiscali in luce con "La notte bianca del borgo"

Sabato 10 giugno, dalle ore 20 e fino a tarda notte, ci sarà la prima edizione della festa del quartiere Prati Fiscali organizzata dal Comitato i Bravi di Prati Fiscali, con l'aiuto organizzativo da tutte le persone che vivono nel Vicolo di Prati Fiscali e Prati Fiscali Vecchia oltre che Via Patmo.

"La notte bianca del Borgo" è il nome dato alla manifestazione, un nome che deriva dalle case e dai palazzetti costruiti tra il 1920 e il 1940 a ridosso della casetta del Dazio, da cui prende il nome Prati Fiscali.

Lo scorso 15 aprile scorso, 30 famiglie di quel Vicolo sono state costrette ad abbandonare le loro case per le note vicende dell'allagamento anomalo causato da un malfunzionamento delle idrovore di Acea ubicate in via Val D'Ala e a val Melaina. Questa festa quindi ha lo scopo di far vivere un momento di spensieratezza a tutti coloro che hanno subito i danni dell'allagamento e quindi di solidarietà e beneficenza.

Allo stesso tempo si propone come un segnale che il "Borgo del Vicolo" c'è, è vivo e molto probabilmente con la sua storia rappresenta tutto il quartiere di Prati Fiscali e Conca d'oro.

Il programma de "La notte bianca del Borgo"