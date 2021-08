Niccolò Fabi live all'Anfiteatro di Sutri

In programma il 12 settembre alle ore 19:30 il concerto di Niccolò Fabi, sul palco dell'Anfiteatro di Sutri. nell'ambito del progetto A.R.M.O.N.I.A. un format creato da Slow Music, che mescola la cultura e le arti con la natura, il turismo e il rispetto dell’ambiente.

Questa è l’unica esclusiva occasione estiva per vedere il cantante romano in concerto in perfetta solitudine.

Eventi con un minimo impatto ambientale, plastic free, economicamente sostenibili, rispettosi delle risorse a disposizione e del territorio dove si svolgono, per un pubblico attento e curioso, con attenzione e spazio a tutte le arti. Dopo aver lavorato per circa tre anni sul progetto, abbiamo pensato di declinarlo anche in spazi cittadini (al chiuso e all’aperto), nei parchi, con proposte di qualità che riportino la gente a frequentare questi luoghi.

L'obiettivo è quello di ritornare all’essenzialità: nei concerti all’Anfiteatro di Sutri l’artista è da solo sul palco, al tramonto uno, due strumenti al massimo, preferibilmente acustici, e le sue canzoni.

Nessuna sovrastruttura, con l’impiego della tecnologia indispensabile per la diffusione del suono, per le luci, nel totale rispetto del luogo, antichissimo, dell’ambiente naturale e del pubblico.

Elettricità: giusto quel che serve. La qualità: ottima, perché Slow Music sin dalla costituzione è stata sempre attenta alla qualità, artistica e sonora, presentando in tutti gli spettacoli che ha organizzato, in ambienti meravigliosi e naturali, lo stretto necessario.

Biglietto elettronico, con prenotazione obbligatoria: 15 euro + prevendita, su www.mailticket.it

Ricordiamo che per accedere al concerto sarà richiesto il Green Pass, in ottemperanza al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.

