“Natura Madre”, il nuovo maxi singolo di Raze accompagnato da una mostra esclusiva

Matteo Pizzichetti è lieto di presentare il progetto artistico/culturale “Natura Madre – Contemporary Art Space”, con la curatela di Amedeo Longo, affiancato dalla supervisione creativa di Tommaso Muzi. L’esposizione che avrà luogo a Roma, dal 7 al 13 giugno 2021, vede come protagonisti undici giovani artisti di fama nazionale, caratterizzati da una coinvolgente forza di comunicazione sensoriale e percettiva. Il percorso espositivo allestito tra le pareti del laboratorio fotografico “Boogie Studio”, che per l’occasione si vestirà a galleria d’arte (con)temporanea, è mirato ad indagare sul fragile fil rouge che intercorre tra uomo e natura, sul concetto di tempo, causalità e fugacità delle impronte. Vengono così accolte le opere in transizione, dieci per amor di precisione, senza troppe distinzioni tra dipinti, sculture, installazioni, performance d’artista ed esperienze audio – visive, realizzate utilizzando materie prime e supporti misti alquanto differenti tra di loro.



Gli artisti in mostra:

Pasquale Autorino, Giovanni Lo Castro, Amedeo Longo, Tommaso Muzi, Claudio Colaneri, Roberta Ciarafoni, Anica Huck, Gianluca Ricco, Emma Brunelli Matteo Bussotti, Siermond e Chiara Fenni.



Spinti da un senso di urgenza, hanno dunque scelto di guardare alla Natura in tutte le sue forme, incarnata in pigmento e materia, non solo come fonte di ispirazione,

bensì come guida e sostegno.



L’opera in divenire, titolata “Natura Madre”, diventa così un viaggio tra realtà e finzione, tra soggetto e rappresentazione, in cui sembrerà talvolta difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è realistico ed in cui alberi e metalli, piante e luci, tronchi e resine diverranno interpreti di tale rapporto, ormai da tempo complesso e stratificato. Ponendosi così l’intenzione di insinuarsi nel privato, si favorirà una riflessione che non cerca una risposta, nè una soluzione, bensì una questione aperta sul presente e sulla necessità di riconsiderare e (ri)valutare il rapporto tra esseri umani e natura, in quanto figli di una stessa “Madre”.



Si darà dunque la possibilità di prendere parte ad un lavoro-omaggio alla sua figura, nominandola come qualcosa che aleggia, ma che in realtà scorre, perché è l’atto del guardare che genera mondi.



Nel rispetto delle norme anti COVID-19, si ricorda ai nostri gentili visitatori che la mostra sarà fruibile fisicamente negli orari e nei giorni di apertura della galleria, previa prenotazione tramite sito web, all’indirizzo: www.naturamadre.art



Inaugurazione Mostra: Lunedì 7 Giugno alle ore 18:00 (accessibile esclusivamente su invito)

Durata Mostra: Dal 7 al 13 Giugno 2021

Luogo: Boogie Studio, Piazzale Enrico Dunant, 48, 00152 - Roma (Rm)

Orario apertura: Da Lunedì a Domenica 10:00-13:00 / 15:00-18:00

Ingresso a pagamento per un costo pari a euro 3

