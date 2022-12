Natale nel magico mondo di Harry Potter

Natale a Morlupo nel magico mondo di Harry Potter. Domenica 18 dicembre, Piazza Giovanni XXIII a Morlupo si trasformerà per un giorno nella Sala grande di Hogwarts. Ci saranno tanti giochi magici, zuppe, bevande stregate e un aperitivo a lume di candela.



L’evento, inserito nel programma “Natale a Morlupo. Tra Magia e Sacralità” organizzato dall’Associazione Pro Loco di Morlupo APS con il patrocinio del Comune di Morlupo e il contributo della Regione Lazio (Lazio Crea), inizierà alle ore 12:00 e proseguirà per tutta la giornata.



Di seguito il programma dettagliato della giornata:

12:00 - Cerimonia di smistamento nella case di Hogwarts attraverso il Cappello Parlante

13:00 - Pranzo nella Sala Grande: apertura area food "Il Paiolo Magico"

14:00 - Caccia al Tesoro alla ricerca delle pozioni magiche e Gioco del Quidditch a cavallo di manici di scopa volanti

15:00 - A scuola di Falconeria con il volo dei Rapaci di Hogwarts (a cura del Centro Volo Rapaci "I Falchi di Rocca Colonna")

16:45 - Candle Light Art: accensione di centinaia di candele in piazza al tramonto (a cura dell'Associazione Cultura Bottega d'Arte di Morlupo)

17:00 - AperiPotter nella Sala Grande e torneo Tre Maghi (quiz interattivo Dr. Why a tema Harry Potter)



L'ingresso è gratuito. L'AperiPotter non necessita di prenotazione e la consumazione è libera.