Prezzo Intero € 10.00 Ridotto € 5.00 per under 18

Musica e parole, nel nuovo spettacolo "Sogno o son Desto" di Massimo Ranieri al Castello di Santa Severa.

Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico, come sempre, nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del sito

Dal 6 agosto obbligo di Green Pass per accedere al sito.

