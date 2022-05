Motta live a Villa Ada Festival

Motta live venerdì 17 giugno nel contesto "verde" e inclusivo di Villa Ada Festival.

Chitarre, percussioni, tanta musica suonata dal vivo e quella voce graffiante che lo contraddistingue. Francesco Motta, toscano di origine ma romano d’adozione, torna in concerto a Villa Ada con un set full band.

Motta torna per presentare dal vivo il suo percorso musicale iniziato, come solista, nel 2016 con l’album d'esordio “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima).

