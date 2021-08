My girl is a Boy, la video installazione in mostra a Palazzo Merulana

Roma Fotografia 2021 Freedom continua il suo viaggio a Palazzo Merulana con la videoinstallazione My Girl is a Boy, il progetto fotografico della fotografa documentarista Melissa Ianniello.

Un lavoro appassionato e appassionante che racconta e documenta un percorso di transizione complesso: quello di Davide, nell'affermazione della sua identità trans, e quello del rapporto d'amore tra lui e la sua ex compagna, nel venir meno della loro coppia. Un racconto identitario e politico che pone l'accento sul fatto che le etichette spesso crollano di fronte alla complessità della vita reale in un cortocircuito del sistema con cui viene percepito l’amore.

E così l’autrice, lesbica, segue e fotografa l’evoluzione del suo compagno, compagno che in accordo al proprio lesbismo dovrebbe essere una ragazza ma che, in realtà, è un ragazzo. La storia di Davide è un racconto che, in definitiva, parla della libertà di poter essere se stessi. Una storia che, inoltre, sposta l'accento dall'amore romantico, che vede due persone completarsi a vicenda, all'amore per se stessi, dove ci si completa da soli. La fotografia diventa strumento di scoperta della propria identità e di ricerca della propria autodeterminazione.

E’ la storia universale di chi, nel trovare se stesso, lascia andare qualcosa. La storia di un nuovo inizio - quello che parte dalla consapevolezza di sé.

