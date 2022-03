Lora & The Stalkers in concerto al Lian Club

Guidati da Lora e dal polistrumentista Alex, Lora & The Stalkers scalpitano. Sentono l'urgenza di pubblicare il loro nuovo sgargiante album, la colonna sonora perfetta per questo presente teso e incerto in cui siamo tutti bloccati. Una manciata di canzoni interpretate dal misto di serietà e malizia infantile di Lora, luci e ombre di un presente in cui tutto è lecito, senza esclusione di colpi per vedere cosa porterà il domani.



Lora and the Stalkers è una band nata a Roma nel 2016. Fin dal suo debutto, si presenta con un ricco sound post-punk, new wave e garage. Nei temi riecheggiano fotografie metropolitane e sentimenti intimi, il tutto miscelato ad un tocco melodico nello stile spectoriano e ispirato alle opere crude di Norman Petty. La band debutta con il suo primo album per l'etichetta G&M Recorfonic (comproprietà di Greg (Lillo e Greg). L'album è ben accolto dalla critica e nel 2019 Sound of Holidays, con altri 3 brani, è entrato a far parte della colonna sonora di la trasmissione televisiva "le Cose Cambiano?" in onda su Rai5. Dopo gli incoraggianti consensi della loro prima pubblicazione, la band firma con la rinomata etichetta Blind Faith Records di Luca Sapio (Area, Quintorigo). L’album No Desire Control esce per la Blind Faith il 16 settembre 2021. Il primo singolo estratto Lonely Heart viene inserito in heavy rotation su radio 1 e radio 2 e gli Stalkers partecipano come ospiti all’acclamato programma televisivo Propaganda live su La7, suonando in diretta il brano.



Ingresso Free - Consigliata la prenotazione

Info et prenotazioni:



Oppure online dal sito ufficiale: www.lianroma.com