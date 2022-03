E’ nel Lazio che si svolge, il prossimo 29 marzo presso il Centro Congressi “Roma Eventi Fontana di Trevi”, l’ottava tappa del “Progetto Digital Regional Summit” con cui?The Innovation Group?persegue la mission di accompagnare e promuovere l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei Sistemi territoriali, in collaborazione con i Governi Locali, le Università, i Centri di Ricerca, le Imprese, le Aziende Sanitarie Locali, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria.

La II Edizione del “Lazio Digital Summit”, organizzata in collaborazione con la?Regione Lazio?e con il Gruppo Maggioli, nell’ambito del “Digital Italy Program 2022”, è articolata in una intera giornata di lavori (ore 9.00 - 18.30) e prevede la realizzazione di 5 Sessioni Plenarie dedicate alle principali tematiche: Innovazione Digitale, PNRR e Transizione Ecologica; Sanità; Cybersecurity; Agenda Digitale; Ecosistema 5G.

Il Summit si propone di delineare le principali iniziative in corso nella Regione e nei sistemi territoriali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, per favorire la crescita digitale delle imprese e per il miglioramento della qualità della partecipazione e dei servizi ai cittadini, attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa.

La manifestazione, inoltre, ha l’obiettivo di individuare, valutare e valorizzare le migliori pratiche di sviluppo e di innovazione regionale, affinché siano conosciute a livello territoriale e nazionale ed operino in un contesto di collegamento e sinergia; realizzare un momento di confronto tra

i soggetti attivi nell’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica della Regione Lazio per l’attivazione di progetti e idee in un’ottica di lavoro collaborativo.

Il “Lazio Digital Summit” vuole, infine, offrire una importante occasione di accountability, attraverso cui i vertici politici regionali possano rendere conto al sistema imprenditoriale e ai cittadini di quanto fatto e condividere le linee guida per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione territoriale in un’ottica di programmazione futura.

L’Agenda dei lavori del “Lazio Digital Summit” è visualizzabile a questo link. E’ possibile iscriversi gratuitamente all’evento cliccando qui.