La Conventicola degli Ultramoderni in concerto al Village Celimontana

La Conventicola Degli ULTRAMODERNI torna a esibirsi! Gli artisti del celebre club romano calcheranno le scene non nei meandri della Conventicola. Sotto le stelle di Roma splenderanno le stelle del Varietà! Il luogo deputato è il Celimontana Village, all’aperto e in condizioni di sicurezza. Qui Madame De Freitas e Mirkaccio, ULTRAicone viventi del Varietà, porteranno in scena le loro visioni: Tabarin primi ‘900, Caffè Concerto, Rivista e Avanspettacolo, Gargotte, Saloon e Barrel House; luoghi di musica e libertà, anche di legittima promiscuità; ambienti oggi proibiti (La Conventicola Degli ULTRAMODERNI è chiusa da marzo e non è ancora in programma la riapertura) evocati dallo spirito e dalle canzoni che li hanno immortalati nell’immaginario.



Wanda Osiris, Ettore Petrolini e Natalino Otto, così come Elvis, Carmen Miranda e Cab Calloway, si ritroveranno invocati dalle anime pure dell’ULTRAMODERNITÀ per celebrare ancora una volta insieme il rito dello spettacolo dal vivo. Alla voce Madame De Freitas, canzonettista e performer brasiliana, costumista, scenografa e direttrice artistica de La Conventicola Degli ULTRAMODERNI. Il patron dell’ULTRAMODERNITÀ, Sr. Mirkaccio Dettori, se la canterà e se la suonerà tra pianoforte, fisarmonica e conduzione dello spettacolo.



Con lui l’ULTRAcomplessino, band resident delle notti alla Conventicola, formata da grandi musicisti del panorama musicale italiano, in particolare del mondo swing jazz. Alla batteria il travolgente e stravolgente Alberto Botta, di casa al Celimontana Village e socio fondatore della Conventicola Degli ULTRAMODERNI, che in questa formazione ritrova la sua attitudine alla sperimentazione totale.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 20.30 - LIVE MOOD

ORE 21:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Mirko "Mirakaccio" Dettori: piano, fisarmonica, voce

Madame de Freitas: voce

Alberto Botta: Batteria

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...