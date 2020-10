La Conventicola degli Ultramoderni di scena al Cotton Club

La Conventicola Degli ULTRAMODERNI torna a esibirsi! Gli artisti del celebre club romano calcheranno le scene ma non nei meandri della Conventicola ma nei meandri del Cotton Club.



Qui Madame De Freitas e Mirkaccio, ULTRA icone viventi del Varietà, porteranno in scena le loro visioni: Tabarin primi ‘900, Caffè Concerto, Rivista e Avanspettacolo, Gargotte, Saloon e Barrel House; evocati dallo spirito e dalle canzoni che li hanno immortalati nell’immaginario. Wanda Osiris, Ettore Petrolini e Natalino Otto, così come Elvis, Carmen Miranda e Cab Calloway, si ritroveranno invocati dalle anime pure dell’ULTRA MODERNITÀ per celebrare ancora una volta insieme il rito dello spettacolo dal vivo.



Alla voce Madame De Freitas, canzonettista e performer brasiliana, costumista, scenografa e direttrice artistica de La Conventicola Degli ULTRAMODERNI. Il patron dell’ULTRAMODERNITÀ, Sr. Mirkaccio Dettori, se la canterà e se la suonerà tra pianoforte,fisarmonica e conduzione dello spettacolo. Con lui l’ULTRA complessino, band resident delle notti alla Conventicola, formata da grandi musicisti del panorama musicale italiano, in particolare del mondo swing jazz.



Al sassofono Peppe Ricciardo, ricercatore e musicista di Jazz tra la Swing-Erae il Bop; il suo ruggito ha distinto ogni ULTRA notte fino e tornerà ad echeggiare in questa straordinaria re-union! Sono attesi ospiti dall’ULTRA cast tra cui il grande Calomino. Si teme la presenza del dittatore dell’Umorismo, il Colonnello Fernandez.



Locale rinnovato con nuovo impianto di aerazione con abbattimento della carica batterica e virale pari al 100% grazie al sistema di sterilizzazione a luce UV-C .



Distanziamento tra i tavoli, misurazione temperatura all'ingresso e uso obbligatorio di mascherine per gli spostamenti. Solo al tavolo si potrà stare senza mascherina.



START DINNER 20.30

START LIVE 21.30

LIVE SHOW €10 con consumazione

CENA ALLA CARTA E AMERICAN BAR



Line-up

Mirko "Mirkaccio" Dettori Voce/Piano

Maria De Freitas Voce

Giuseppe Ricciardo Sax