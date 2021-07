L'Eco der core al Policlinico Gemelli: concerto per il reparto pediatrico oncologico

L'eco der core, il progetto di e con Ambrogio Sparagna e l’OPI - Orchestra Popolare Italiana realizzato dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con la Caritas diocesana, prosegue nel suo programma di quindici concerti complessivi nei luoghi della solidarietà e dell’accoglienza della città.

Il 13 luglio alle 16.30 il concerto sarà al Policlinico Gemelli, dove l’ensemble allieterà i bambini e le famiglie del reparto pediatrico oncologico.

Nei prossimi giorni l’orchestra si sposterà alla Casa Dono di Maria, e ancora alla Casa Giona, alla Cittadella della Carità, alla Mensa Caritas Gabriele Castiglion, alla Mensa di Colle Oppio, al Centro Astalli, alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, alla Chiesa Santa Lucia al Gonfalone, al Santuario del Divino Amore, alla Casa di Cristian -casa per mamme con bambini.

L’Eco der core è il secondo appuntamento di #PERROMA, il progetto che prevede una serie di proposte da realizzarsi in vari luoghi della Capitale raggiungendo pubblici nuovi. Dopo Condomini, la rassegna che ha portato 100 eventi in tre giorni in 15 diversi municipi di Roma, il cammino intrapreso da Musica per Roma negli spazi della città prosegue con questa nuova iniziativa. Con #PERROMA la Fondazione che gestisce lo spazio disegnato da Renzo Piano, vuole assumere un ruolo centrale nel tessuto urbano e non solo nelle sale dell’Auditorium.

L’Eco der core si concluderà il 28 settembre con una grande festa nella cavea del Parco della Musica.

