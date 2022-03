“Intelligenza artificiale e Smart Cities", allo Spazio Europa eurodeputati ed esperti a confronto

Giovedì 17 marzo 2022 alle 11 si terrà l'evento “Intelligenza artificiale e Smart Cities - prospettive a confronto tra presente e futuro”, promosso dal Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma e il Centro Europe Direct Roma Tre, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche europee, Parlamento europeo in Italia e Rappresentanza in Italia Commissione europea. L'iniziativa si svolge in modalità blended: in presenza presso Spazio Europa – ufficio di Roma del Parlamento Europeo (Via Quattro Novembre, 149) e in videoconferenza. Per partecipare è necessaria la registrazione.

Per partecipare in presenza: https://forms.office.com/r/AK7udbZkR0

Per partecipare in videoconferenza: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIod-mrrTovGtA58STvy4Di9bG4YAdsYfGg

PER SAPERNE DI PIÙ SCARICA IL PROGRAMMA DELL'EVENTO