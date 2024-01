Incontri di musica sacra contemporanea

L’idea di Sandro Gindro, nel lontano 1988, era di coinvolgere i musicisti in una meditazione sul tema del sacro invitandoli a comporre brani concepiti per questa manifestazione, perciò eseguiti in prima esecuzione assoluta. Il tema del sacro si coniuga in termini religiosi e civili; il suo riflesso, culturalee sociale, propone la prossimità tra gli esseri umani, attraverso il rispetto e l’ascolto.

Il desiderio di pace, soprattutto in periodi come questo afflitto dagravissimi sanguinosi conflitti, viene espresso anche attraverso la musica, che racconta la bellezza e il mistero e che ribadisce l’amore per la vita etestimonia la dignità di ogni cosa che esiste. In questa edizione 2024 non a caso è stata scelta la settimana dedicata al Giorno della Memoria –sacro di per sè– e che coincide anche con il Compleanno di Mozart, la cui musica straordinaria ha saputo mettere in evidenza il Sacro magistralmente.

La manifestazione proporrà quindi brani in prima esecuzione assoluta, oltre a un piccolo capolavoro del grandemusicista salisburghese. È un invito alla riflessione e al ricordo, al rispetto della dignità umana in ogni condizione esistenziale: di chi soffre a causa della guerra; di chi non ha futuro a causa dell’indigenza; di chi lotta per mantenere la propria personalità nonostante il tormento delle malattie; di chi è escluso per il colore della pelle o l’etnia o le scelte, politiche e culturali