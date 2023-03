Green Market Festival: Festa di primavera a Testaccio

È festa di primavera a Testaccio! E si festeggia con l'evento più green di Roma, ovvero il Green Market Festival che torna il weekend del 15-16 aprile in versione primaverile, con tante attività all'aperto per accogliere nel modo migliore la nuova stagione.



Come sempre ad ingresso libero, il piazzale della Città dell'altra Economia ospiterà il Green Market Festival nella prima parte a destra entrando da via di monte testaccio: saranno una sessantina gli espositori che proporranno le loro creazioni. Il sabato l'evento si svolgerà tutto all'esterno, mentre la domenica sia il market che le attività si svolgeranno anche nell'ampia sala Asia, con le salette adiacenti dedicate alle diverse iniziative.



La particolarità del Green Market Festival è quella di avere appunto una personalità "green", quindi attenta alle tematiche ambientali sotto i diversi aspetti: innanzitutto, nel market non sono presenti articoli dozzinali, industriali o d'importazione: tutti gli oggetti presenti sono autoproduzioni realizzate dai mastri artigiani che presenziano nel loro stand: bandite quindi le cosiddette "cineserie" e gli articoli commerciali. Anche riguardo i materiali utilizzati ed i processi di lavorazione, la selezione fatta è importante: non sono ammessi articoli che contengano pelliccia e parti di animali o che abbiano lavorazioni impattanti dal punto di vista ambientale. Non ultimo, l'evento è completamente "plastic free" in quanto nessun espositore utilizza shopper in plastica.



Oltre all'artigianato artistico, di cui il market è ricco, non mancano le piccole produzioni agricole di aziende locali che propongono "chicche" di eccellenza del territorio, come il cioccolato realizzato secondo ricette del '500, le nocciole della Tuscia, lo zafferano. Gli appassionati del verde avranno l'imbarazzo della scelta fra le proposte di piante e flower design, così come i cultori del design troveranno pane per i loro denti con oggetti particolari e illustrazioni che andranno ad impreziosire qualsiasi interno.



Fra le attività del weekend non mancheranno le discipline olistiche come lo "yoga dell'arte" e la "danza della Dea", pratica olistica dedicata all'universo femminile a cura di Giulia Goggi, i laboratori creativi per bambini, i workshop di Kintsugi e di ceramica sia per gli adulti che per i piccoli, diverse presentazioni di libri, un divertente show di arti circensi il sabato pomeriggio e una coinvolgente lezione di swing aperta a tutti la domenica dalle 17, gratuita, dove a scatenarsi per un paio d'ore saranno sia ballerini provetti che neofiti del genere, guidati dalla ballerina Francesca De Vita.



Dalla mattina alle 20 all'esterno è attiva la zona food and beverage, dove ci si potrà rilassare gustando specialità della tradizione italiana rivisitate in chiave vegetale, ma anche birra artigianale pluripremiata proveniente dai monti Lepini, nel basso Lazio, con la quale si potrà anche fare un aperitivo con stuzzichini vari. Tutte le stoviglie ed i bicchieri utilizzati nello spazio ristoro sono compostabili e quindi gettabili nell'organico.



Nell'area di pertinenza è presente un ampio parcheggio gratuito, inoltre tutti gli spazi del Green Market Festival sono privi di barriere architettoniche e quindi fruibili anche da persone diversamente abili.

Vegan friendly, family friendly, pet friendly.





