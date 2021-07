Gli ultimi saranno ultimi, capolavoro tragicomico di Massimiliano Bruno

Un monologo esilarante e dissacrante scritto da Massimiliano Bruno, in scena per il Tor Bella Monaca Teatro Festival sul palco dell'ARENA ESTATE, sabato 17 e domenica 18 alle ore 21. In scena Gaia Nanni accompagnata dal musicista Gabriele Doria il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa.



Massimiliano Bruno, scrive Gli Ultimi Saranno Ultimi nel 2005 ed esattamente dieci anni dopo, nel 2015, esce al cinema la versione cinematografica con un cast d’eccezione tra cui spiccano la Cortellesi, Gassman e Bentivoglio. A Gaia Nanni, candidata ai premi UBU 2013 come migliore attrice, il compito di presentare la versione teatrale.



Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere… e se decidesse di venire al mondo proprio quella notte? Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante. Un autentico capolavoro tragicomico, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.



Sabato 17 e domenica 18 luglio ore 21



di Massimiliano Bruno

regia Gianfranco Pedullà

con GAIA NANNI

musica dal vivo Gabriele Doria



Teatro Popolare d’Arte



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

