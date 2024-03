"Gli occhi di Argo | sul carcere", presentazione dell'ultimo volume di Achab a Roma

L'ultimo volume della rivista letteraria Achab ha il titolo di "Gli occhi di Argo|sul carcere" (edito da Kulturjam), e sarà presentato a Roma, con il patrocinio del Municipio XII, il prossimo 13 aprile, alle 11, presso il Casale dei Cedrati di Villa Pamphili.

Interverranno all'incontro Giuliana Vitali (Achab), Alexandro Sabetti (Kulturjam.it), Paolo Di Paolo (scrittore, drammaturgo), Sandro Veronesi (scrittore, sceneggiatore), Alessio Scandurra (Coordinatore dell’osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti per l'Associazione Antigone Rems di Rieti: direttivo) e Riccardo Arena (Radio Radicale/Radio Carcere).

L'evento vedrà anche la partecipazione di Elio Tomassetti (Presidente del XII Municipio di Roma) e di Gioia Farnocchia (Assessora alla Cultura del XII Municipio).

L'ultimo volume di Achab

Con gli autorevoli contributi di artisti engagé emergenti e affermati, “Achab. Gli occhi di Argo|sul carcere” esplora il tema complesso delle carceri in Italia e nel mondo – come in Turchia, in Africa per esempio – attraverso saggi, racconti, reportage, poesie, cinema, graphic novel, illustrazioni offrendo al lettore diverse prospettive e sguardi quasi a ricordare il mitologico guardiano Argo dai cento occhi. Ma la reclusione, la prigionia non è solo luogo fisico ma anche frammentata situazione esistenziale tra lotta e smarrimento nello spazio e nel tempo.

Tra le collaborazioni – come Erri De Luca, Susanna Marietti, Filippo La Porta, Matteo Giusti, Giyasettin ?ehir, Simona Maggiorelli, l’Associazione “Artisti Dentro” e tante altre – è presente un prezioso scritto inedito di Charles Simi?, scomparso un anno fa, tradotto da Paolo Febbraro. Nel suo decennale, la rivista letteraria illustrata Achab continua così il suo impegno sociale, letterario e culturale promuovendo la riflessione e il dibattito tra i lettori attraverso incontri ed eventi sul territorio nazionale.