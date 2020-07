Il Gioveddissimo di Torricola: aperitivo agricolo

Il Giardino di Torricola ha aperto i suoi cancelli, in quest'estate post-Covid, ogni giovedì per un aperitivo agricolo coi fiocchi.



Forno scoppiettante, prodotti dell'orto e del territorio immersi nella natura del giardino tra luci ed alberi da frutto. Prossimo appuntamento giovedì 30 luglio per brindare sotto le stelle.



Socialità, ricco aperitivo contadino, consumazione : 10 euro. Ingress con tessera associativa al costo di euro 5. E per chi arriva in bicicletta una sorpresa speciale. Maggiori informazioni su: https://www.facebook.com/events/318172662514923/?event_time_id=318172672514922