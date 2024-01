Fred De Palma all'Orion

Fred de Palma sarà live all'Orion Club di Ciampino, il prossimo 19 marzo 2024.

L'hitmaker italiano, con all’attivo 27 dischi di Platino e 4 Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, torna nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023.

Il tour arriverà a Roma domenica 19 novembre, all'Orion

Fred de Palma, nome d’arte di Federico Palana, incontra la cultura hip-hop nel 2008 mostrando ben presto una forte attitudine al freestyle. Ha all’attivo 27 dischi di Platino e 4 Ori. Il primo album da solista è “F.D.P.” nel 2012, seguito da “BoyFred” (2015) “Hanglover”(2017), “Uebe” (2019) e “PLC tape1” (Pa’ la cultura), il tape del 2022 nato dalla voglia di Fred di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap.

Negli anni è diventato il “king del reggaeton italiano” con una serie di hit di successo in italia e all’estero e numerose collaborazioni internazionali tra cui Ana Mena nelle hit D’estate non vale” (triplo Platino) e “Una volta ancora”, 7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna, Anitta in “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Justin Quiles in “Romance” e altri.

L’estate 2022 vede la pubblicazione della hit EXTASI certificata Doppio Platino, e un tour di oltre 40 date, che si conclude con due date evento a Milano e Roma a settembre.