Frank Gambale all star band in concerto al Crossroads Live Club

Nato come chitarrista blues ed indirizzato al jazz da Chick Corea, Frank Gambale è divenuto celebre per far parte della Elektric Band del grande tastierista statunitense.

Artista che non si è mai risparmiato in termini di sperimentazione ed innovazione, Gambale ha apportato al suo strumento nuove tecniche ed accordature che lo hanno distinto e che sono diventate con il tempo il suo marchio di fabbrica: il ‘Gambale Technique Sweep Picking’ continua ad ispirare generazioni di musicisti che lo guardano con soggezione e considerano un tecnico incredibile e un musicista insuperabile.

Dopo avere attraversato praticamente ogni genere musicale – jazz, rock, fusion, musica acustica – il grande chitarrista australiano torna in Italia con il suo progetto di grande musica, insieme a Jerry Leonide (Tastiere) Hadrien Feraud (Basso) Gergo Borlai (Batteria). Lo spettacolo, al CrossRoads Live Club di Roma sarà dalle atmosfere Jazz - Fusion ed esprimerà in ogni momento la sua genialità chitarristica, nelle ritmiche, nel groove, nei soli, accompagnato da una All Star Band.