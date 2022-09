Torna a Velletri la 91esima Festa dell'uva e dei vini di Velletri e del Territorio. Un weekend di eventi culturali, convegni, laboratori , mostre, concerti, folklore,

Di seguito il programma completo:

Il programma di sabato 1 ottobre 2022

Dalle ore 10,00 laboratori artistici e creativi nel Centro Storico

Ceramica artistica -Istituti Comprensivi di Velletri, Vivi lo sport- Consulta dello Sport, Acconciatura artistica "La natura e l’uva"- Formalba,

Pittura "L’opera vivente"- Egi_Stella , Creazione artistiche Ass.ne ArtePiù.

Dalle ore 15,00 arte e artigianato, esposizioni ed allestimenti artistici in Via del Comune

Esposizione pittorica e fotografica a cura di Persea Lazzaro- 4 Radici APS

Via Cannetoli, Via Meda e Via A.Alfonsi

Mostra "Velletri Ridens" a cura di Pro Loco Velitrae, Torneo di Dama e giochi da tavolo Circolo damistico veliterno, food in strada a cura di Comitato di strada "Quelli che il quartiere...".

Piazza Cairoli - Piazza Mazzini - Via del Corso

Artigianato artistico - Stands espositivi d’uva a cura dei produttori locali

Via L.Novelli - Velletri Wine Festival, Nicola Ferri X ed.- Polo Espositivo "Juana Romani" Museo Luigi Magni – Mostra d’arte contemporanea, cinema , musica.

Dalle ore 15,00 Scene di vita contadina allestimenti tipici e rievocativi :

Piazza Mazzini

Piazza Metabo

Piazza Cairoli

cura di "I passi della tradizione" , a.c. "Il flauto magico", LAIC a.p.s

‘mmezzo o stazzo" a cura "Attivi per Velletri Sud"

"Cafariello Velletrano" a cura di Bruno Moroni

"Vignaroli Veliterni" a cura di Michele di Stazio "Le Velletrane".

Porta Napoletana ore 15,30

Cerimonia di Inaugurazione della 91^ Festa dell’Uva e dei Vini Città di Velletri alla presenza delle Autorità.

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 folklore e tradizioni popolari con gruppi territoriali ed interregionali: Molise Radice le danze e le musiche, Bufu‘ del Molise, Gruppo Folk Matru‘ di Amatrice, Velester Folk , Piccola Orchestra Diatonica, Cerchio Danzante,

Sbandieratori e Musici Città di Velletri, Mascheroni e Campane degli Aurunci, I passi della tradizione, Gruppo folkloristico città di Minturno, Terra Volsca e Terra Nemorense, con la partecipazione di Vazzaccheretti d’uva- bambini degli IC di Velletri.

Ore 17,00 Piazza Mazzini : Concerto IC Velletri Nord alunni della scuola secondaria "A.Mariani" ad indirizzo musicale dirige la Prof.ssa M.R. Perillo

Ore 17:30 Piazza Cairoli : Quanno l’uva se pistea co i piedi a suon di saltarello - Vignaroli Veliterni & Le Velletrane – Pa‘ Accondito npiazza

dalle18,00-23,00VillaGinnetti: "SalottodelVino" esposizionicantine, degustazioni enogastronomiche, ore 18,00 show cooking- iniziativa a cura dell’Istituto Ipssar "Ugo Tognazzi"

ore 19,00 Via L. Novelli Polo Espositivo J.Romani "Buon compleanno Maestro" dedicato a Armando Trovajoli – con Fabio Ludovisi pianoforte

ore 19,30 Piazza Mazzini : Banda U. Cavola direttrice d‘orchestra Coline Marie Orliac ore 21,00 Via L. Novelli : Polo Espositivo J. Romani "Me chiamavano Gigi Primavera"

lettura teatrale della vita di Luigi Magni

ore 20,00 Piazza Caduti sul lavoro: Apertura area Food a seguire: Musica e Balli in piazza

ore 21,30 Piazza Cairoli concerto : BACCANALIA danze e canti in festa per Bacco!

AMBROGIO SPARAGNA dirige Orchestra Popolare Italiana dell’ Auditorum Parco della Musica di Roma feat TONI ESPOSITO, Corpo di BALLO! Diretto da Francesca Trenta Mascheroni e campanacci degli Aurunci.

Produzione originale per la 91^ Festa dell’Uva e dei Vini Città di Velletri.

Piazza Metabo –L’Uliveto: Piazza caduti sul Lavoro, Briciole: Piazza Cairoli, Alimentari e norcinerie Corso della Repubblica, O‘ cafariello via del comune, Via Norcineria e Pizzeria Piazza Mazzini

PUNTI FOOD presenti nella festa :il VINAIO adiacente Piazza Donatori del Sangue,

Il programma di domenica 2 ottobre 2022

dalle ore 9,30 attività nel Centro Storico

Laboratori artistici e creativi

Ceramica artistica - Istituti Comprensivi di Velletri, Vivi lo sport- Consulta dello Sport per la Città di Velletri , Acconciatura artistica "La natura e l’uva" - Formalba, Pittura "L’opera vivente" – Egi_stella , Creazione artistiche Ass.ne ArtePiù.

Arte e artigianato, esposizioni ed allestimenti artistici

Via del Comune - Collettiva d’Arte, Persea Lazzaro- 4 Radici APS

Via Cannetoli, Via Meda e Via A. Alfonsi Mostra "Velletri Ridens" a cura di Pro Loco Velitrae , Torneo di Dama a cura di Circolo Damistico veliterno e giochi da tavolo , food in strada Comitato di strada "Quelli che il quartiere..."

Piazza Cairoli - Piazza Mazzini - Via del Corso

Artigianato artistico - Stands espositivi d’uva a cura dei produttori locali- Scene di vita contadina con allestimenti artistici.

Via L.Novelli - Velletri Wine Festival "Nicola Ferri" X ed.- Polo Espositivo "Juana Romani" Museo Luigi Magni – Mostra d’arte contemporanea, cinema , musica.

Ore 9,30 Centro Storico Sbandieratori e Musici città di Velletri

ore 9,30 Via Guido Nati : partenza del "Giro podistico delle Vigne 29a ed. a cura di ass.sportiva Nissolino Atletica Velletri" arrivo in Piazza Cairoli fra le ore 10,30 /11,15

ore 10,00 Piazza Trento e Trieste Auditorium Casa delle Culture e della Musica : Convegno Enoico "Vino Territorio Società"

Tavola rotonda multidisciplinare, intervengono: Dott. Mario Ciarla presidente ARSIAL Regione Lazio, Patrizio Ivo D'Andrea - Professore di Diritto Agrario e Alimentare Europeo, Università di Roma Tre; Luigi Principato - Professore di Diritto costituzionale, Università della Tuscia; Nicola Tinelli - Responsabile Ufficio politico Unione Italiana Vini; Paula Pacheco - Direttore Tecnico Omina Romana; Paolo Pietromarchi, in servizio presso il CREA Enologia, sede di Velletri;- Marco Misischia, CNA Turismo;- ospiti rappresentanti dell’economia del settore, Claudio Pica Presidente Fiepet Confesercenti, Coldiretti, Aspal Lazio,Confagricoltura, Cia, Conf cooperative, Anpa, Aic.

Servizio di degustazione a cura dell’IPSSAR U. Tognazzi

ore 10,00 Piazza San Martino : IC Gino Felci "Semo venuti a scola a Colle Perino!" canti e balli popolari con gli alunni del Plesso Colle Perino , con la partecipazione Piccola orchestra Diatonica Velester Music – sfilata dei Vazzaccheritti d’uva.

ore 10,30 da Piazza Caduti sul Lavoro / centro storico : Velester Folk - Matrù di Amatrice – Gruppo Folk Città di Minturno - Terra Volsca.

ore 11,00 Via del Comune Perfomance Estemporanea dell‘artista Mario Magnatti

ore 11,15 Piazza Cairoli La Pigiatura dei piccoli - Vignaroli Veliterni e Donne di Velletri segue Pa‘ Accondito per tutti

ore 12,00 piazza Cairoli premiazione atleti del Giro Podistico delle Vigne 29a ed.

dalle ore 15,00 alle ore20,00 folklore e tradizioni popolari con gruppi territoriali ed interregionali ospiti Campania Gruppo Folk Zompacardillo Montemarano - AV

ore 16,00 Auditorium Casa delle Culture e della Musica :

Spettacolo di Musica e Poesia in Vernacolo coordina Prof. Filippo Ferrara, Interpreti: Gen. Augusto Ciarcia, Carlo Iannucci, Natalino Cacciotti, Patrizia Audino, Marco Tredici.

Poesie dialettali dei poeti Pascarella e Iapini , Colombo Cafarotti . Interventi musicali C.Feuda, S. Ranaldi e giovani musicisti del c.m. A.Mariani, Letizia Strillozzi & Fabio Ludovisi.

ore 17,30 Quanno l’uva se pistea co i piedi a suon di saltarello a cura di i Vignaroli Veliterni e delle Donne di Velletri, Segue Pa‘ Accondito per tutti

ore 18,00 Via A.Alfonsi, via Meda, Via Cannetoli : iniziativa a cura del Comitato "Quelli che il Quartiere..." presentazione e degustazione del “Il Tronchetto al Mosto” in collaborazione con il forno "La Cacchiatella"

dalle ore 18,00 Salotto del Vino in Villa Ginnetti, con degustazioni enogastronomiche ore 18,00 iniziativa a cura dell’Istituto Ipssar "Ugo Tognazzi"

ore 18,30 Auditorium Casa delle Culture e della Musica

concerto : Contaminazioni liriche con Roberta Polverini soprano, Carlo Maria Micheli sax, Mauro Giordani pianoforte, Antonello Mango contrabasso.

ore 20,00 Piazza Caduti sul lavoro: Apertura area Food a seguire: Musica e Balli in piazza

ore 20,30 Piazza Mazzini - Stornelli in piazza! Velester Music

ore 21,30 Piazza Cairoli : Riccardo Taddei Quartet and Friends

viaggio musicale guidato dal suo fondatore nel repertorio per fisarmonica brani di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Franco Califano. Con Claudio Colazza batteria, Lorenzo Mancini basso, Davide Lomagno chitarre. Vincenzo RED Meloccaro sassofono Juan Carlos Albelo Zamora violino-armonica –

Ospite d'onore Nadia Rinaldi.

Nell’ambito della Festa del’uva e dei vini città di Velletri:

INIZIATIVE E PREMI A SORPRESA a cura delle attività commerciali del centro storico

QUIZ ENOTURISTICO sulla Cultura Popolare Veliterna presso stand Istituzionale Pro Loco Velitrae di Piazza Cairoli con gadget sabato ore 17/19 e domenica ore 15/18

SALOTTO DEL VINO – cantine e degustazioni presso la Villa Comunale Esposizione e vendita di uva e prodotti del territorio

INCONTRO INTERREGIONALE „Velletri fra le Terre dei Vini“ - fra vini, tradizioni e folklore Regioni coinvolte nel 2022: Lazio, Molise e Campania presenti con degustazioni presso il Salotto del Vino.

APERTURA MUSEI CIVICI e dell‘ Area Archeologica delle SS. Stimmate

PUNTI FOOD presenti nella festa :il VINAIO adiacente Piazza Donatori del Sangue, Piazza Metabo –L’Uliveto: Piazza caduti sul Lavoro, Briciole: Piazza Cairoli, Alimentari e norcinerie Corso della Repubblica, Norcineria e Pizzeria Piazza Mazzini

BUS NAVETTA Servizio gratuito - collegamento area ex amore Via Ilaria Alpi / scala mobile

INFO POINT a cura della Pro Loco Velitrae Piazza Garibaldi / Piazza Cairoli NUMERI UTILI : 389.522.92.12 Pro Loco Velitrae

PROGRAMMA DEI MUSEI CIVICI DI VELLETRI

Sabato 1 ottobre

Orario d'apertura dei Musei Civici e dell'Area Archeologica delle SS. Stimmate: 15.00 - 20.00

16.30 - 17.30: apertura dell'area a cura del Gruppo Archeologico Veliterno

15.00: visita guidata tematica Il cibo nella Preistoria al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani

16.00: visita guidata all'Area archeologica delle SS. Stimmate

17.00: Un assaggio del Centro storico

partenza da Piazza Caduti sul Lavoro – San Crispino – Sant'Antonio Abate – Area archeologica delle SS. Stimmate - arrivo in Piazza Cesare Ottaviano Augusto durata: 60 minuti

lunghezza: 1 km

17.00: visita guidata tematica Nel mondo di Dioniso al Museo Archeologico “O.Nardini”

17.30: visita guidata all'Area archeologica delle SS. Stimmate

18.00: degustazione di vini delle cantine del territorio nelle sale dei Musei Civici

Domenica 2 ottobre

Orario d'apertura dei Musei Civici e dell'Area Archeologica delle SS. Stimmate: 10.00 - 20.00

16.30 - 17.30: apertura dell'area a cura del Gruppo Archeologico Veliterno

10.00: Un assaggio del Centro storico

partenza da Piazza Caduti sul Lavoro – San Crispino – Sant'Antonio Abate – Area archeologica delle SS. Stimmate - arrivo in Piazza Cesare Ottaviano Augusto

durata: 60 minuti - lunghezza: 1 km

10.15: Visita guidata al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani 10.30: Visita guidata all'Area Archeologica delle SS. Stimmate

11.30: visita guidata al Museo Archeologico “O.Nardini”

12.00: Visita guidata all'Area Archeologica delle SS. Stimmate

15.00: visita guidata tematica Il cibo nella Preistoria al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani

15.30: Visita guidata all'Area Archeologica delle SS. Stimmate

16.00: laboratorio per bambini e adulti Una ghirlanda per il banchetto

16.30: Visita guidata all'Area Archeologica delle SS. Stimmate

17.00: Un assaggio del Centro storico

partenza da Piazza Caduti sul Lavoro – San Crispino – Sant'Antonio Abate – Area archeologica delle SS. Stimmate - arrivo in Piazza Cesare Ottaviano Augusto

durata: 60 minuti

lunghezza: 1 km

17.30: visita guidata tematica Ritrovamenti e collezioni al Museo Archeologico “O.Nardini”

18.30: Visita guidata all'Area Archeologica delle SS. Stimmate

Biglietto d'ingresso ai Musei Civici e all'Area Archeologica: Gratuito

Visite guidate e laboratorio: 3 € a persona

Prenotazione consigliata per visite guidate e laboratorio

Info e prenotazioni:-06.96158268

-museicivicivelletri@gmail.com

-nei giorni dell'evento: presso i punti informativi della ProLoco Velitrae siti in Piazza Garibaldi e Piazza Cairoli, a cura degli alunni dell'I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi di Velletri Museo Civico Archeologico "O. Nardini" e Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani: Via G. Mameli, 4-6

Area archeologica delle SS. Stimmate: Via delle Stimmate, 15