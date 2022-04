Festa del Primo Maggio Contadino

Terra e Musica 2022: Torna la Festa del 1 Maggio Contadino a Roma, la giornata di solidarietà per il lavoro dei contadini, dalle ore 9 alle 18, sui grandi prati dell’Ippodromo Capannelle, riaperti per questa grande occasione a tutta la città.

Live Music, Street Food, oltre 80 aziende agricole (km0) del territorio, Artigianato creativo e del benessere, Bagno di Gong, Pic Nic sull’erba e Birre Artigianali.

“Porta il telo e al resto pensiamo noi” è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, offriranno street food di qualità: fritti e sfizi, delizie alla piastra, fave e pecorino, piatti veg e vegetariani, mozzarelle appena fatte, lasagne, e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock birreria. Sui grandi prati dell’Ippodromo chi vorrà potrà portare il proprio telo e festeggiare questa giornata con i prodotti agricoli dei contadini del Lazio.

A Terra e Musica 2022 ci saranno inoltre attività per bambini al Pony Village, con percorsi ludico didattici, con il battesimo della sella dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati e dalle ore 14,30 le immancabili corse di galoppo di elevato spessore tecnico. E non soltanto street food contadino di filiera corta, ma anche Bagno di gong alle ore 11 con il maestro Miko, (offerta libera, minimo euro 5,00).

E poi, come in ogni festa del primo maggio che si rispetti, Musica dal vivo: “Musica indipendente a Km 0” dalle ore 12 fino al tramonto, con la direzione artistica di Fabrizio Brocchieri grazie a Liberi di suonare, in collaborazione con Mei, il Meeting delle Etichette indipendenti, il più importante incubatore della nuova scena musicale italiana indipendente. Una nuova alleanza tra la musica indipendente ed i lavoratori e produttori agricoli indipendenti dell’agricoltura contadina.

Sovranità musicale e alimentare. Produzione propria a km0 di musicisti e produttori agricoli indipendenti. I musicisti che parteciperanno a questo 1 maggio contadino sono: Edoardo De Angelis, Innocente, Lorenzo Lepore, Silvia Oddi, Marco Panetta, Panta, Piji & Emmet Ray Manouche Orchestra.

Sono moltissime le organizzazioni e le associazioni del territorio che, assieme ai musicisti indipendenti, sostengono questo progetto di solidarietà nei confronti di quegli agricoltori eroici che in questi due anni di pandemia, attraverso i mercati contadini di vendita diretta, hanno garantito alla città la filiera del cibo: Orto botanico Università di Tor Vergata, Libera, Medici senza frontiere, Legambiente, Emergency, Seed freedom, Navdanya International, Terre des Hommes, Food ReLOVution, Fight for Love, Cerealia Festival dei Cereali, Italia Nostra, Osservatorio Farmers Markets, Parco Romano Biodistretto, Rete Mercati Contadini Roma e Castelli Romani. Uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale.

“Tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è il messaggio del film indipendente di Thomas Torelli, Food ReLOVution il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino.

Programma Terra e Musica, Primo maggio contadino 2022

Pic nic sull’erba

Ore 9,00 – 18,00 Mercato contadino, artigianato e benessere

Ore 11,00 -13,00 e 14,00-17,00 Pony Village percorsi ludico didattici

Ore 11,00 Bagno di Gong con Miko (prato dietro la ludoteca)

Ore 12,00 – 18,00 Musica Live Band e musicisti

Info messaggi whatsapp 3898830642 - Entrata gratuita, scaricando il biglietto da www.mercatocontadino.org

Foto da Facebook @IlMercatocontadino