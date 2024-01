Torna con l'anno nuovo l'Eco&Chic Market a San Lorenzo, domenica 14 gennaio: il mercatino imperdibile di artigianato e vintage selezionato, ormai un appuntamento fisso per gli abitanti della zona e non solo, che ogni mese dimostrano di apprezzare la qualità degli articoli proposti, riempiendo la piazza.

La varietà delle offerte artigianali è davvero vasta e variegata: si potranno trovare gioielli in diversi metalli, ottone, bronzo e anche argento, realizzati con la tecnica della cera persa; bigiotteria in materiali diversi come tessuto, bioresina, legno, ceramica, bottoni o elementi di riciclo; ceramiche artistiche come vasi, portaincensi, statuette, svuotatasche; abbigliamento sartoriale informale; "chicche" vintage di abbigliamento e accessori; piante particolari; quaderni; dipinti e illustrazioni; cappelli leggeri e di modisteria; scrapbooking e articoli in carta; accessori utili per la casa; articoli di design; campane tibetane; saponi artigianali; articoli alla lavanda... insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, sia che si scelga di acquistare un articolo per sè stessi, sia che si cerchi un regalo per una persona speciale.



Il quartiere di San Lorenzo è noto per essere uno dei centri della movida di Roma: ragione per cui non mancano bar, ristoranti e gelaterie per fare una sosta prima o dopo lo shopping al mercatino, consumando un aperitivo, un gelato, un bicchiere di vino o un caffè nei diversi bar della zona.



La domenica la ztl è aperta e si può quindi entrare tranquillamente con l'automobile, percheggiando nei pressi di piazza dell'Immacolata: i parcheggi sono gratuiti nei giorni festivi e si trovano facilmente posti liberi.



L'orario di apertura al pubblico del mercatino è dalle 9.30 alle 19.30.



La piazza non ha barriere architettoniche nella parte finale e laterale, mentre presenta dei gradoni di circa 10 cm di altezza nella parte centrale, motivo per cui le persone diversamente abili potrebbero necessitare di assistenza.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info greenmarketfestival@gmail.com